सिंगरौली विस्थापन में 12 हजार छात्रों के भविष्य पर सस्पेंस, अगले सत्र से नहीं होंगे एडमिशन

सिंगरौली जिले के मोरवा में कोयला खदानों के विस्तार के लिए बड़ा विस्थापन किया जा रहा है. जिसमें 22000 से ज्यादा मकानों के साथ-साथ 50000 से ज्यादा लोगों का विस्थापन किया जा रहा है. यहां प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कुल लगभग 25 से 30 स्कूल हैं. इनमें कुछ प्राइमरी स्कूल और कुछ हाईस्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं. उनके साथ-साथ चार से पांच कॉलेज हैं. जिनमें डिग्री कॉलेज, कंप्यूटर कॉलेज और लॉ कॉलेज शामिल है. जिसमें लगभग 12000 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एशिया का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन होने जा रहा है. एक तो विस्थापन में कई समस्याएं होती हैं. जैसे एक जगह से उजड़कर एक दूसरे जगह जाकर बसना और इसमें सभी चीजों को पुनः व्यवस्थित करने की चिंता. मोरवा के विस्थापन में अब सबसे बड़ी चिंता उन विद्यार्थियों की है जो स्कूल और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इसके साथ-साथ लगभग 12000 छात्रों के भविष्य पर भी सस्पेंस बरकरार है.

स्कूलों में अगले सत्र से नहीं होंगे एडमिशन

फिलहाल विस्थापन की प्रोसेस होने के बाद स्कूलों ने अगले सत्र से एडमिशन नहीं लेने के निर्देश भी दे दिए हैं. इसी बात को लेकर पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है. उनके मन में कई सवाल हैं कि कैसे बच्चों की आगे की पढ़ाई होगी और इसका क्या विकल्प तैयार होगा. अभिभावकों की चिंता जायज है क्योंकि लगभग 12000 छात्रों के भविष्य का सवाल है.

सिंगरौली के मोरवा में होने जा रहा विस्थापन (ETV Bharat)

इधर लोगों को उम्मीद थी कि एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन आगे आकर बच्चों के पढ़ाई को लेकर विकल्प तैयार करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सिंगरौली परिक्षेत्र के एनसीएल पोषित विद्यालयों में लगभग 70 प्रतिशत स्थानीय छात्र हैं.

अभिभावकों की बढ़ी चिंता

विस्थापन के साथ-साथ छात्रों के भविष्य और उनकी पढ़ाई को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. उनके मन में यह सवाल है कि अब बच्चों के भविष्य का क्या होगा. वह अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे. फिलहाल स्कूलों को लेकर एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन ने कोई निर्देश या विकल्प नहीं दिया है. इससे अभिभावकों को की चिंता लगातार बढ़ रही है और उन 12000 के लगभग विद्यार्थियों के भविष्य पर भी सस्पेंस बरकरार है. विस्थापित हो रहे लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन बच्चों के भविष्य को लेकर अच्छा विकल्प दे.

सिंगरौली कोयला खदान (ETV Bharat)

क्या कहते हैं अभिभावक

स्थानीय निवासी सुरेन्द्र गुप्ता का कहना है कि "लोगों को विस्थापित करने का प्लान किया जा रहा है लेकिन जिला प्रशासन और एनसीएल प्रबंधन ने स्कूल और कॉलेज को लेकर कुछ नहीं सोचा है. जिला प्रशासन सबसे पहले बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा दे अन्यथा बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा."

अभिभावक अमित तिवारी कहते हैं कि "बड़ी दुखद स्थिति है, 12000 के लगभग बच्चे निकलकर कहां जाएंगे, आगे की पढ़ाई कैसे और कहां करेंगे. एनसीएल प्रबंधन से कई बार इस मुद्दे पर बात हुई लेकिन प्रबंधन का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं है. यहां पर कई बच्चे सरकार की योजनाओं की मदद से प्राइवेट स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. हम जल्द ही कलेक्टर से मिलकर भी इस पर कोई रास्ता निकालने के लिए मुलाकात करेंगे."

बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक परेशान (ETV Bharat)

'बच्चों को लेकर संवेदनशील है एनसीएल प्रबंधन'

एनसीएल के जनसंपर्क अधिकारी राम विजय सिंह ने बताया कि "एनसीएल प्रबंधन इस बड़े मामले पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक-एक वार्ड का विस्थापन और उनको सही समय पर मुआवजा वितरण किया जाएगा. जिससे अपनी स्वेक्षा के अनुसार पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे की शिक्षा दिला पाएं. इसके लिए धीरे-धीरे एक-एक वार्ड से होकर यह प्रक्रिया गुजरेगी और उनको जल्द मुआवजा का भुगतान किया जाएगा ताकि वह अपनी व्यवस्था को बेहतर कर सकें."