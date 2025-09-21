ETV Bharat / state

सिंगरौली में कोल इंडिया के अगले चेयरमैन होंगे बी.साईराम, कोयला क्षेत्र में है 34 वर्षों का अनुभव

सिंगरौली: कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी इकाई नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी में बतौर सीएमडी के पद पर तैनात बी. साईराम अब सिंगरौली में स्थापित कोल इंडिया के अगले चेयरमैन होंगे. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के सीएमडी बी. साईराम का चयन कोल इंडिया के चेयरमैन पद के लिए हो गया है. लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने शनिवार को बी. साईराम के नाम की अनुशंसा इस पद के लिए की.

सिंगरौली जिले में स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी NCL में सीएमडी पद पर तैनात बी. साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक काम करने का अनुभव है. वे अपने कार्यकाल के दौरान सीएमडी एनसीएल, निदेशक (तकनीकी), सीसीएल, कार्यकारी निदेशक, कोल इंडिया जैसे बड़े पदों पर काम कर चुके हैं. इसके साथ उन्होंने कोयला क्षेत्र में खदान नियोजन, विस्तारीकरण एवं संचालन, दीर्घकालिक विकास, सतत खनन, लॉजिस्टिक्स, डिजिटलीकरण और नियामक जैसे क्षेत्रों में व्यापक कार्य किया है.

सिंगरौली में कोल इंडिया के अगले चेयरमैन होंगे बी साईराम (ETV Bharat)

कोल इंडिया के अगले चेयरमैन की योग्यता

एनसीएल सिंगरौली के सीएमडी बी. साईराम ने एनआईटी रायपुर से खनन अभियांत्रिकी में स्नातक किया है. उन्होंने एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, दिल्ली से ऊर्जा प्रबंधन में एमबीए भी किया है. उन्होंने सिंगापुर के नानयांग बिजनेस स्कूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है. इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड में वैश्विक खनन परिदृश्य की व्यापक अध्ययन के लिए बने भारतीय प्रतिनिधिमंडल में हिस्सा लिया है, जो बी. साईराम की दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

एनसीएल के वर्तमान सीएमडी अब बनेगें कोल इंडिया के चेयरमेन (ETV Bharat)

एनसीएल प्रबंधन में खुशी

सिंगरौली जिले में स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी रामविजय सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि "यह बड़ी खुशी का मौका है और हमारे एनसीएल परिवार के लिए गर्व का विषय है. पूरा एनसीएल प्रबंधन खुशी में है कि हमारे यहां के सीएमडी कोल इंडिया के चेयरमैन बनने जा रहे हैं. अब वह पूरे कोल इंडिया का नेतृत्व करेंगे."