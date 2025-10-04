सिंगरौली में कुरकुरे के लिए रुपए मांगने पर मां ने बेटे को पीटा, मासूम ने फोन कर बुला ली पुलिस
सिंगरौली में एक मासूम की कुरकुरे के लिए रुपए मांगने पर की गई पिटाई. फोन पर की शिकायत. पुलिस कुरकुरे लेकर पहुंची घर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 7:38 PM IST
सिंगरौली: कुरकुरे खाने की जिद के चलते मां का मारना एक बच्चे को इतना नागवार गुजरा कि उसने पुलिस को शिकायत कर दी. मासूम के रोने की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी सकते में आ गए. इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. जिसमें बच्चा पुलिस से मां और बहन पर हाथ-पैर बांधकर पिटाई करने का आरोप लगा रहा है.
मासूम ने मां और बहन के खिलाफ पुलिस में की शिकायत
मामला सिंगरौली के खुटार चौकी क्षेत्र के चितरवईर कला गांव का है. यहां राधेश्याम नामक व्यक्ति के 10 वर्षीय बेटे दीपक ने मां से कुरकुरे खरीदने के लिए 20 रुपये मांगे थे, लेकिन मां ने दीपक को रुपए देने की बजाए उसकी पिटाई कर दी. इससे नाराज होकर दीपक ने इमरजेंसी नंबर 112 में कॉल कर दिया और पुलिस से मां और अपनी बहन की शिकायत कर दी.
कुरकुरे के लिए मां ने की पिटाई
जब पुलिस ने कॉल उठाया तो दीपक ने रोते हुए कहा कि मां और बहन मिलकर मुझे मारती हैं. यह सुनकर आरक्षक सकते में आ गया और मासूम से पूछा कि मां क्यों मारती है. इस पर दीपक ने जवाब देते हुए कहा कि "मैंने कुरकुरे खरीदने के लिए मम्मी से 20 रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने रुपए देने के बजाय मुझे पीट दिया."
पुलिसकर्मी कुरकुरे लेकर पहुंचे बच्चे के घर
बच्चे की शिकायत सुनकर प्रधान आरक्षक उमेश विश्वकर्मा ने मुस्कुराते हुए मदद का आश्वासन दिया. उन्होंने तुरंत लोकेशन ट्रेस की और टीम के साथ कुरकुरे का पैकेट लेकर बच्चे के घर पहुंचे. जिसके बाद उसे कुरकुरे दिए और माता-पिता को समझाया कि बच्चों की छोटी-छोटी इच्छाएं भी उनके लिए बड़ी होती हैं. गुस्से के बजाय उन्हें प्यार से समझाना ही बेहतर है.
- बच्चा दोस्तों को सिक्के से दिखा रहा था जादू, गायब करने को दौरान गले में अटका
- जबलपुर: दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर दो मासूमों की गई जान
इस पूरे मामले में चौकी प्रभारी शीतला यादव ने बताया कि "बच्चे ने अपने परिजनों की डांट से रूठकर डायल 112 नंबर में कॉल किया, उसने बताया कि मां से कुरकुरे खरीदने के लिए 20 रुपये की मांग की तो मां और बहन ने रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी. बच्चे की शिकायत सुनकर पुलिस उसके घर कुरकुरे लेकर पहुंची और उसे कुरकुरे देकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी. पुलिस ने उनके परिजन को भी बच्चे के साथ मारपीट नहीं करने के लिए समझाया है."