ETV Bharat / state

सिंगरौली में कुरकुरे के लिए रुपए मांगने पर मां ने बेटे को पीटा, मासूम ने फोन कर बुला ली पुलिस

सिंगरौली में एक मासूम की कुरकुरे के लिए रुपए मांगने पर की गई पिटाई. फोन पर की शिकायत. पुलिस कुरकुरे लेकर पहुंची घर.

SINGRAULI KID CALLS 112
कुरकुरे लेकर बच्चे के घर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली: कुरकुरे खाने की जिद के चलते मां का मारना एक बच्चे को इतना नागवार गुजरा कि उसने पुलिस को शिकायत कर दी. मासूम के रोने की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी सकते में आ गए. इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. जिसमें बच्चा पुलिस से मां और बहन पर हाथ-पैर बांधकर पिटाई करने का आरोप लगा रहा है.

मासूम ने मां और बहन के खिलाफ पुलिस में की शिकायत

मामला सिंगरौली के खुटार चौकी क्षेत्र के चितरवईर कला गांव का है. यहां राधेश्याम नामक व्यक्ति के 10 वर्षीय बेटे दीपक ने मां से कुरकुरे खरीदने के लिए 20 रुपये मांगे थे, लेकिन मां ने दीपक को रुपए देने की बजाए उसकी पिटाई कर दी. इससे नाराज होकर दीपक ने इमरजेंसी नंबर 112 में कॉल कर दिया और पुलिस से मां और अपनी बहन की शिकायत कर दी.

सिंगरौली में रुपए मांगने पर मां ने बच्चे को पीटा (ETV Bharat)

कुरकुरे के लिए मां ने की पिटाई

जब पुलिस ने कॉल उठाया तो दीपक ने रोते हुए कहा कि मां और बहन मिलकर मुझे मारती हैं. यह सुनकर आरक्षक सकते में आ गया और मासूम से पूछा कि मां क्यों मारती है. इस पर दीपक ने जवाब देते हुए कहा कि "मैंने कुरकुरे खरीदने के लिए मम्मी से 20 रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने रुपए देने के बजाय मुझे पीट दिया."

पुलिसकर्मी कुरकुरे लेकर पहुंचे बच्चे के घर

बच्चे की शिकायत सुनकर प्रधान आरक्षक उमेश विश्वकर्मा ने मुस्कुराते हुए मदद का आश्वासन दिया. उन्होंने तुरंत लोकेशन ट्रेस की और टीम के साथ कुरकुरे का पैकेट लेकर बच्चे के घर पहुंचे. जिसके बाद उसे कुरकुरे दिए और माता-पिता को समझाया कि बच्चों की छोटी-छोटी इच्छाएं भी उनके लिए बड़ी होती हैं. गुस्से के बजाय उन्हें प्यार से समझाना ही बेहतर है.

इस पूरे मामले में चौकी प्रभारी शीतला यादव ने बताया कि "बच्चे ने अपने परिजनों की डांट से रूठकर डायल 112 नंबर में कॉल किया, उसने बताया कि मां से कुरकुरे खरीदने के लिए 20 रुपये की मांग की तो मां और बहन ने रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी. बच्चे की शिकायत सुनकर पुलिस उसके घर कुरकुरे लेकर पहुंची और उसे कुरकुरे देकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी. पुलिस ने उनके परिजन को भी बच्चे के साथ मारपीट नहीं करने के लिए समझाया है."

For All Latest Updates

TAGGED:

SINGRAULI NEWSSINGRAULI KID CALLS 112MADHYA PRADESH NEWSKURKURE CONTROVERSYSINGRAULI KURKURE FIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.