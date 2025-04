ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश पर दौलत की बारिश, सिंगरौली ने सरकार के खजाने में भरी अथाह 'ऊर्जा' - SINGRAULI MINERALS REVENUE

ऊर्जाधानी सिंगरौली ने बनाया रिकॉर्ड ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 7, 2025 at 10:08 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 11:14 AM IST 2 Min Read

सिंगरौली : सिंगरौली जिले को पूरे देश में प्रचुर खनिज संपदा के लिए जाना जाता है. यहां कोयला की खदानें धनवर्षा कर रही हैं. ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर सिंगरौली ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए मध्यप्रदेश सरकार के खजाने में 4 हजार 80 करोड़ का राजस्व दिया है. खनिज के मामले में इतना राजस्व देने वाला सिंगरौली जिला प्रदेश में अव्वल है. सिंगरौली में खनिज संपदा का अकूत भंडार सिंगरौली जिले में कोयला, रेत, गिट्टी, पत्थर के साथ कई प्रकार के खनिज के भंडार हैं. सिंगरौली जिला पूर्वी भाग में स्थित मध्यप्रदेश का अंतिम जिला है. इसके बॉर्डर पर उतरप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं. सिगरौली जिले के खनिज के भंडारों से मध्यप्रदेश सरकार को हर साल मोटी आय होती है. लेकिन इस बार सिंगरौली जिल ने तो कमाल कर दिखाया. इस साल सिंगरौली ने मध्यप्रदेश सरकार को मालामाल कर दिया है. इसके बाद खनिज विभाग में खुशी की लहर है.

