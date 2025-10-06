ETV Bharat / state

पति की मौत साबित करने के लिए महिला से मांगी रिश्वत, सिंगरौली में भ्रष्टाचार का अनोखा खेल

शिकायतकर्ता फूलमती सिंह ने बताया कि "उनके पति जयपाल सिंह की 6 महीने पहले सर्पदंश से मौत हो गई थी. चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह और सुपरवाइजर राजकुमार बैस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश लिखने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी."

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शुक्रवार को रीवा लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी और सुपरवाइजर को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.

सिंगरौली में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

मृतक की पत्नी से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग

जैसे ही पीड़िता को मुआवजा मिला तो स्वास्थ्य अधिकारी और सुपरवाइजर दोनों रिश्वत के रुपए देने का महिला पर दबाव बनाने लगे. जिसके बाद पीड़ित ने 30 सितंबर 2025 को रीवा लोकायुक्त को लिखित में शिकायत कि पति की मृत्यु के बाद मुआवजा प्राप्त होने पर आरोपीगण द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त संभाग रीवा के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार की ओर से मामले का सत्यापन कराया गया, शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपीगण द्वारा रिश्वत की मांग करना सही पाया गया.

जांच में शिकायत सही पाई गई थी

जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित किया गया और बीते 3 अक्टूबर 2025 को आरोपी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह और सुपरवाइजर राजकुमार बैस को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया. आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के धारा 7 के तहत पंजीबद्ध किया गया है.

लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं. जिसके तहत रीवा लोकायुक्त संभाग ने सफल ट्रैप कार्यवाही की और आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. 1212