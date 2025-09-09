स्कूल पर बिजली गिरने से छात्र की मौत, 2 घायल, लंच टाइम पर खेलने निकले थे
सिंगरौली में आकाशीय बिजली का तांडव, स्कूल के लंच टाइम में मैदान में रोज की तरह खेल रहे थे बच्चे, आई मौत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 10:07 AM IST
सिंगरौली : मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक ह्रदय विदारक घटना सामने आई है. यहां के चितरंगी में एक शासकीय स्कूल के मैदान में खेल रहे बच्चों के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई. इस घटना में 11वीं में पढ़ रहे छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. इसके साथ-साथ नौवीं कक्षा में पढ़ रहे दो स्टूडेंट भी घायल हो गए. घटना में घायल दो स्टूडेंट को आनन-फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी लाया गया जहां उनका इलाज जारी है. बीएमओ के मुताबिक घायल छात्रों की स्थिति में सुधार हो रहा है.
लंच टाइम पर खेलने निकला छात्र, मिली मौत
दरअसल, पूरा घटना चितरंगी थाना क्षेत्र में स्थित खटाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है. यहां सोमवार को बच्चे हर रोज की तरह लंच के बाद ग्राउंड में खेलने लगे और इसी दौरान सोमवार दोपहर 2 बजे आसमानी बिजली ग्राउंड में गिरी, जिसके चपेट में आने से 11वीं के छात्र नमन गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इसके साथ-साथ इस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 अन्य स्टूडेंट भी घायल हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
अचानक आई धमाके की आवाज, मची चीख पुकार
हर रोज की तरह सोमवार को भी स्कूल के बच्चे अपने लंच समय पर स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे, इसी दौरान जोरदार चमक और धमाके जैसी आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी. बिजली गिरने के कुछ सेकंड बाद ही ग्राउंड में चीख पुकार मच गई. स्कूल स्टाफ और अन्य बच्चे घायल बच्चों की ओर दौड़े तो पाया कि 11वीं कक्षा के छात्र नमन गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अन्य दो 9वीं के छात्र भी घायल हो गए. गौरतलब है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में मॉनसूनी बारिश आफत बनकर बरस रही है और कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं हो रही हैं.
मौके पर पहुंचे एसडीएम-तहसीलदार
जैसे ही इस घटना की जानकारी प्रशासनिक अमले को लगी तत्काल रूप से मौके पर चितरंगी एसडीएम सुरेश जाधव और तहसीलदार ऋषिनारायण सिंह भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों की स्थिति जानी.चितरंगी बीएमओ हरिशंकर वैश्य ने बताया, '' बिजली गिरने से एक छात्र की मौत हुई है, बाकी दोनों बच्चों की स्थिति ठीक है. घटना के बाद से ही इलाज मिलने से अभी दोनों ही छात्र स्वस्थ्य हैं.''