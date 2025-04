ETV Bharat / state

सिंगरौली में 11 सौ फीट उंचे पहाड़ पर मिलीं दूसरी मैहर देवी, झांपी भगवती देती हैं आवाज - SINGRAULI JHAMPI DEVI TEMPLE

1100 फीट ऊंचे पर्वत से गांव में गुजती है मां झांपि आवाज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 5, 2025 at 11:29 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 11:41 AM IST 3 Min Read

सिंगरौली (दिनेश तिवारी): जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऊर्जाधानी के ग्राम पिपरा झांपि में मां झांपि भगवती का मंदिर स्थित है. यह 500 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जो 1100 फीट ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है. इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं. मान्यता है कि यहां मां झापी भगवती ग्रामीणों को आवाज देकर पुकारती हैं और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित करती हैं. नवरात्रि में हजारों भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. मैहर वाली माता का दूसरी स्वरूप हैं मां झापि कहा जाता है कि यह मंदिर त्रिकूट पर्वत स्थित होने और अपनी मान्यताओं की वजह से शारदा माता मंदिर मैहर का दूसरा स्वरूप है. माता का मंदिर अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं की वजह से क्षेत्र भर में विख्यात है. यहां मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं है. सीढ़ी, बिजली और पानी के अभाव होने के बावजूद नवरात्रि में हजारों की संख्या में लोग यहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं.

Last Updated : April 5, 2025 at 11:41 AM IST