ETV Bharat / state

सिंगरौली में नकली पुलिस का आतंक, वर्दी पहन ग्रामीणों से करता रहा वसूली, पुलिस हैरान

सिंगरौली में वर्दी पहन नकली पुलिस कर रहा था वसूली, वीडियो आने के बाद सामने आई सच्चाई, अब होगी कार्रवाई.

SINGRAULI FAKE POLICE
वर्दी पहन ग्रामीणों को धमका कर वसूली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली: युवक खाकी वर्दी पहनकर खुद को पुलिस बताकर वसूली कर रहा था. उसने ग्रामीणों में अपना खौफ इस कदर बनाया था कि पूरा गांव उससे डरने लगा था. वह लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वसूली करता था. वसूली करते युवक का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वह गाली देता हुआ नजर आ रहा है. वहीं, फोन पर किसी से पैसे की डिमांड करता हुआ दिख रहा है. जब युवक की सच्चाई सामने आई तो लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल वह फरार बताया जा रहा है.

खौफ से कोई नहीं करता था शिकायत

सरई थाना क्षेत्र के बरका इलाके में नकली पुलिस बनकर वसूली का मामला आया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नकली पुलिस बनकर युवक फोन पर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी देता हुआ सुना जा रहा है. इतना ही नहीं उसने बातचीत के दौरान पैसे की भी मांग की है. बताया जा रहा है कि इलाके में उसने अपना खौफ बना लिया था कि लोग उसकी शिकायत करने से भी डरते थे. लेकिन किसी ने युवक का वीडियो बना लिया जिसके बाद सच्चाई सामने आई.

नकली पुलिस के खौफ से कोई नहीं करता था उसकी शिकायत (ETV Bharat)

पूर्व में ग्राम रक्षा समिति का सदस्य था युवक

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान बरका निवासी लालजी जायसवाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि यह पहले ग्राम रक्षा समिति का सदस्य था लेकिन वर्तमान में समिति से उसका कोई संबंध नहीं है. पूर्व में मिली वर्दी का दुरुपयोग करते हुए वह नकली पुलिस बनकर लोगों को धमका कर वसूली करता था. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लालजी जायसवाल लंबे समय से इलाके में पुलिसिया धौंस दिखाकर ग्रामीणों से अवैध वसूली करता रहा है. वह लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने और मारपीट की धमकी देकर पैसे की वसूली करता था.

Singrauli Fake police extorting money
सिंगरौली में नकली पुलिस कर रहा था वसूली (ETV Bharat)

पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही

थाना प्रभारी सरई जितेंद्र भदौरिया ने बताया कि "जांच में आरोपी की पहचान लालजी जायसवाल निवासी बरका के रूप में हुई है. वह पुलिस विभाग में पदस्थ नहीं है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पहले ग्राम रक्षा समिति का सदस्य था और पूर्व में मिली वर्दी का वह दुरूपयोग कर रहा था. आरोपी के खिलाफ बरका चौकी में मामला दर्ज किया गया है. उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी."

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE POLICE EXTORTING MONEYSINGRAULI ACTION ON FAKE POLICEFAKE POLICE WEARING UNIFORMSINGRAULI NEWSSINGRAULI FAKE POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.