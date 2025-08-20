ETV Bharat / state

सिंगरौली में इंजीनियर पति की खौफनाक करतूत, पानी न मिलने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट - SINGRAULI HUSBAND KILLED WIFE

सिंगरौली में इंजीनियर पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, मां के साथ पति के शव को ठिकाने लगाने प्रयागराज पहुंचा.

SINGRAULI HUSBAND KILLED WIFE
पानी ना देने पर इंजीनियर पति ने कर दी पत्नी की हत्या (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 6:32 PM IST

सिंगरौली: मध्य प्रदेश की ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर सिंगरौली से दहला देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक ग्लास पानी के लिए इंजीनियर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. महिला के शव को ठिकाने लगाने और खौफनाक जुर्म के सबूत छिपाने के लिए इंजीनियर पति ने अपनी मां के साथ मिलकर खतरनाक साजिश रची. दोनों ने महिला के शव को चोरी छिपे प्रयागराज में ले जाकर इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है.

पति ने पीट-पीटकर की पत्नी की हत्या

दरअसल पूरा मामला सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी का है. यहां 16 अगस्त शनिवार को निखिल दुबे ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी अभव्या दुबे से पीने के लिए पानी मांगा. पत्नी उसकी बात को अनसुना कर किचन के अंदर चली गई. इस बात से निखिल गुस्से से आगबबूला हो गया और तमतमाते हुए किचन के अंदर घुसा. इसके बाद उसने अभव्या को पकड़ा और किचन के प्लेटफार्म पर उसका सिर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

चोरी-छिपे आरोपियों ने किया अंतिम संस्कार

इस मामले में हैरानी की बात यह है कि आरोपी पति की मां अपराध में बराबर की साझीदार है. उसने बहू का शव ठिकाने लगाने में अपने बेटे का बराबर साथ दिया. मां-बेटे ने महिला के शव को कंबल से लपेटकर कार की पीछे वाली सीट पर डाला और प्रयागराज के लिए निकल गए. रास्ते में किसी को कुछ दिखे न इसलिए उन्होंने कार के शीशे को कपड़े से ढक दिया. इसके बाद उन लोगों ने प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया और राख फूल इकट्ठा कर गंगा नदी में बहा दिए, जिससे कि कोई सबूत न बचे.

दहेज को लेकर पती-पत्नी के बीच होता रहता था झगड़ा

बता दें कि आरोपी निखिल दुबे प्रयागराज के शक्तिनगर का रहने वाला है. साल 2016 में उसकी शादी यूपी के फतेहपुर में रहने वाली अभव्या दुबे के साथ हुई थी. शादी के बाद से दोनों के बीच दहेज को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था. निखिल एलएंडटी कंपनी के इंजीनियर के पद पर जॉब करता है, जिसके चलते वह सिंगरौली के एनटीपीसी इलाके में अपने परिवार से साथ रहता था. परिवार में पति-पत्नी और एक बेटी और निखिल की मां है, सभी साथ में रहते थे.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

मृतका के पिता सुनील कुमार दुबे ने बताया, "17 अगस्त को निखिल दुबे की मां ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी बेटी की गिरकर मौत हो गई है. हम लोग उसे लेकर प्रयागराज जा रहे हैं. बेटी की मौत की बात सुनते ही मेरे पैरों के नीच से जमीन खिसक गई. मैं तुरंत फतेहपुर स्थित अपने घर से प्रयागराज बेटी के ससुराल के लिए निकल गया, जब मैं उनके घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था. घर पर ताला लगा हुआ था. पड़ोसियों को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी."

घर में लटका मिला ताला

"इसके बाद मैं आनन-फानन में वहां से सिंगरौली के लिए निकला, जहां विंध्यनगर में दामाद के क्वार्टर पर पहुंचा. वहां भी ताला बंद मिला. इस बीच मैंने सभी को कई बार फोन किए, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगा. सभी के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे. तब मैं विंध्यनगर थाने में पहुंचकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी. कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पुलिस ने निखिल दुबे के क्वार्टर की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को घर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला. लेकिन मुझे आशंका हो गई थी कि इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है."

पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट

सीएसपी पुन्नू परस्ते ने बताया, "विंध्यनगर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी. इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली की आरोपी निखिल दुबे ने अपनी कंपनी के एचआर को व्हाटसप कॉल करके बताया है कि उनसे प्रयागराज स्थित शंकर घाट में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया है. पुलिस ने प्राप्त जानकारी की पुष्टि करने आरोपी इंजीनियर और उसकी मां को शक्तिनगर से अरेस्ट कर लिया. पुलिस ने शंकर घाट के शवदाह गृह की रसीद भी बरामद की है. कोर्ट ने आरोपी की मां दुर्गेश्वरी देवी को जेल भेज दिया है. वहीं निखिल दुबे को रिमांड पर लेकर पुलिस घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है."

