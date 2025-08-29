सिंगरौली : कहते भी हैं कि केवल अपने लिए जिए तो क्या जीवन. अगर ये जीवन दूसरे के लिए जीया जाए तभी जिंदगी सार्थक मानी जाती है. ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है देश में ऊर्जाधानी के नाम से विख्यात सिंगरौली के लिए. खुद प्रदूषण और विस्थापन के असहनीय दर्द को झेलते हुए सिंगरौली देश में उजियारा फैला रहा है. देश में कोयला और बिजली उत्पादन के मामले में सिंगरौली सिरमौर कैसे बना? देश की अर्थव्यवस्था में सिगरौली कितना अहम योगदान देता है? आइए जानते ही इस रिपोर्ट में विस्तार से.
ऊर्जा के मामले में देश की जरूरत बना सिंगरौली
सिंगरौली जिले को सिंगी ऋषि की तपोभूमि माना जाता है. सिंगरौली ने काला पानी से लेकर काले हीरे तक का सफर तय किया है. आज यही सिंगरौली देश की सबसे बड़ी जरूरत बनकर उभरा है. कोयला तथा बिजली उत्पादन में देश की रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है सिंगरौली. बता दें राजाओं के जमाने में जब किसी को काले पानी की सजा देनी होती तो उसे सिंगरौली भेजा जाता था. यही सिंगरौली आज काले हीरे यानी कोयले के उत्पादन में देश में नाम रोशन कर रहा है. वर्तमान में सिंगरौली देश के कुल कोयले में अहम योगदान दे रहा है. सिंगरौली कोल इंडिया की इकाई कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल (NCL) के सहारे खदानों से निकला कोयला 90% बिजली घरों को देता है.
देश में कोयले की आपूर्ति में सिंगरौली का हिस्सा 15 पीसदी
सिंगरौली में एनसीएल की 10 परियोजनाओं की खदानें संचालित हो रही हैं. कोयला उत्पादन कर एनसीएल देश के कुल बिजली उत्पादन का 10% अकेले आपूर्ति कर रहा है. इसके साथ ही देश व प्रदेश की झोली राजस्व के जरिए भर रहा है. कोयला तथा बिजली उत्पादन के लिए सिंगरौली खास इसलिए भी है, क्योंकि यहां जितना कोयला उत्पादन होता है, वह देश में होने वाले कुल कोयला उत्पादन का 15% है. सिंगरौली की कोयला खदानों से निकला काला हीरा का सबसे ज्यादा उपयोग पावर सेक्टर की कंपनियां करती है.
सिंगरौली में निकलने वाला कोयला उच्च क्वालिटी का
सिंगरौली के एनसीएल की खदानों में निकलने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला होता है. अधिकांश खदानों में यह कोयला तीन परतों में पाया जाता है लेकिन कुछ खदानों में यह कोयला दो परत तक ही सीमित है. यहां की एक खदान है झींगुरदाह, जहां इस खदान में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है. कोयले की गुणवत्ता और अपनी कोयले की परतों के लिए भी सिंगरौली देश के अन्य खदानों से विशेष है, क्योंकि यहां पर 03 परत में कोयला पाया जाता है और कहीं-कहीं तो बड़ी और मोटी परत की वजह से कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी भी होती रहती है.
एनसीएल प्रतिदिन 3 लाख 50 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा कोयला उत्पादन करता है. साल 2024-25 में उत्पादन लक्ष्य 140 मिलियन टन कंपनी का लक्ष्य रखा गया.
मध्य प्रदेश के साथ केंद्र सरकार की झोली भर रहा सिंगरौली
सिंगरौली जिला देश व प्रदेश को राजस्व के सहारे झोली भर रहा है. सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही केंद्र सरकार को कुल मिलाकर एनसीएल के सहारे 15 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व देता है. इस प्रकार सरकार की अर्थव्यवस्था में एनसीएल का बड़ा योगदान है. इसके अलावा एनसीएल डिस्टिक मिनिरल फंड के माध्यम से विकास में अहम योगदान दे रहा है. एनसीएल ने 704 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक मिनिरल फंड यानी डीएफ में दिए हैं. इस डीएफ फंड से सिंगरौली जिले में कई विकास कार्य भवन निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम काम हो रहे हैं.
मोरवा के विस्थापन का दर्द, पूरा शहर होगा जमींदोज
ऊर्जाधानी सिंगरौली में बड़ा शहरी विस्थापन होने जा रहा है. दरअसल, यहां एनसीएल की खदानों के विस्तार के लिए विस्थापन किया जा रहा है. इसके तहत पूरा मोरवा शहर को विस्थापित किए जाने की योजना है. कुछ समय बाद मोरवा इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा. मोरवा के 50 हजार से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ेगा. इसके साथ ही 22 हजार मकान जमींदोज किए जाएंगे. विस्थापन को लेकर पूरे मोरवा शहर में दहशत का आलम है. क्योंकि मोरवा में विस्थापन के लिए एनसीएल द्वारा सर्वे का काम लगभग पूरा कर लिया गया है.
विस्थापन के बदले मुआवजे की तस्वीर साफ नहीं
मोरवा के लोग विस्थापन को लेकर बेहद परेशान हैं. क्योंकि विस्थापन प्रक्रिया को लेकर एनसीएल की नीति साफ नहीं है. विस्थापन तो होना है लेकिन जिनका सब कुछ लुटने वाला है, उन्हें मुआवजे में क्या दिया जाएगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है. लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल हैं. विस्थापितों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे एक शहर को उजाड़ा जा रहा है, क्या वैसा ही नया शहर बसाया जाएगा. वहीं, एनसीएल प्रबंधन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है.
धरना-प्रदर्शन जारी, एनसीएल मुख्यालय का गेट बंद कराया
मोरवा शहर के लोग विस्थापन को लेकर नाराज हैं. जिनकी निजी जमीन व मकान हैं, उन्हें मुआवजा दिए जाने की बात सामने आ रही है तो वहीं, जो लोग सालों से सरकारी जमीन या वन विभाग की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें मुआवजा दिए जाने के बारे में तस्वीर साफ नहीं है. इस मामले को लेकर लोग लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.
गुरुवार को हजारों लोग एनसीएल मुख्यालय पर जुटे और नारेबाजी कर धरना दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना था "मुआवजा देने में भेदभाव और दोहरी नीति अपनाई जा रही है. पहले एनसीएल ने वादा किया था कि एक समान लाभ सभी को दिया जाएगा. अब एनसीएल जमीन की रजिस्ट्री वाले भूमि स्वामियों को अलग और सरकारी तथा वन अधिकार पट्टे में निवासरत लोगों को अलग-अलग मुआवजा दे रही है";
- सिंगरौली में जमींदोज होंगे 22 हजार घर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा विस्थापन
- 50 हजार आबादी वाले शहर का नामोनिशान मिटेगा, ये सुनते ही सिहर उठते हैं मोरवावासी
एनसीएल के पास नहीं योजना का कोई ब्लूप्रिंट
मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के महासचिव अमित तिवारी ने बताया कि "डाटा में गड़बड़ी है. 50 हजार नहीं बल्कि करीब 1 लाख लोग इस विस्थापन से प्रभावित होने वाले हैं. एनसीएल के पास विस्थापन के लिए अभी भी कोई योजना या कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. पूरा शहर उजाड़ने तो चले हैं, लेकिन इनके पास नया शहर बसाने का कोई प्लान नहीं है."
उन्होंने कहा कि "विस्थापितों की सिर्फ इतनी मांग है कि आप जिस तरह से शहर उजाड़ रहे हैं. नगर निगम के क्षेत्र में निवासरत लोगों का विस्थापन कर रहे हैं, उसी प्रकार से सर्व सुविधा युक्त नगर निगम क्षेत्र में ही एक शहर बसाकर लोगों को दें."
एनसीएल अधिकारियों का मुआवजे पर गोलमोल जवाब
एनसीएल कंपनी के अधिकारी उत्कर्ष अग्रवाल का कहना है "मोरवा शहर के विस्थापन को लेकर जुलाई 2024 से सर्वे का काम शुरू किया गया था. इसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस की 20 टीमों का गठन किया गया था. सर्वे का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है." मुआवजे को लेकर उत्कर्ष अग्रवाल का कहना है "नियम के अनुसार जिला प्रशासन के सहयोग से जो बेहतर हो सकता है विस्थापितों को लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं. लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर विस्थापितों की समस्या का हल किया जाएगा."