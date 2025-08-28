ETV Bharat / state

सिंगरौली में NCL मुख्यालय का घेराव, गेट बंद कर धरने पर बैठे मोरवा के हजारों विस्थापित - SINGRAULI PROTEST AGAINST NCL

सिंगरौली में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विस्थापन. मुआवजे में भेदभाव का आरोप, निजी और शासकीय पट्टे की जमीन के अलग-अलग मुआवजे पर विवाद.

Singrauli protest against NCL
सिंगरौली में विस्थापन में भेदभाव का आरोप, प्रभावित धरने पर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 5:05 PM IST

सिंगरौली : ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर सिंगरौली जिले के मोरवा शहर को पूरा का पूरा शिफ्ट करने की तैयारियां जारी हैं. मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विस्थापन को लेकर पीड़ित लोगो के मन में कई प्रकार के सवाल हैं. विस्थापन प्रक्रिया को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है. अब विस्थापन प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाकार गुरुवार को हजारों लोग सड़क पर उतर आए.

मोरवा के 50 हजार लोगों का होना है विस्थापन

गुस्साए लोगों ने कोल इंडिया की इकाई कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL) मुख्यालय का घेराव कर गेट पर धरना दे दिया. बता दें मोरवा शहर के विस्थापन के दौरान 50 हजार लोगों को हटाया जाना है. पूरा का पूरा मोरवा शहर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा. यहां सारे 22 हजार मकान जमींदोज हो जाएंगे.

सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय पर धरने पर बैठे विस्थापित (ETV BHARAT)

एनसीएल के खिलाफ विस्थापितों ने खोला मोर्चा

गुस्साए विस्थापितों ने ncl मुख्यालय का घेराव कर भेदभाव और दोहरी नीति का आरोप लगाया. विस्थापितों का कहना है "एनसीएल विस्थापन प्रक्रिया में दोहरी नीति से कार्य कर रही है. अपने वादे से मुकर रही है. पहले एनसीएल ने वादा किया था कि एक समान लाभ सभी को दिया जाएगा. अब एनसीएल जमीन की रजिस्ट्री वाले भूमि स्वामियों को अलग और सरकारी तथा वन अधिकार पट्टे में निवासरत लोगों को अलग-अलग मुआवजा दे रही है, जो बिल्कुल गलत है. इसी भेदभाव के विरोध में विस्थापितों ने एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है. जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक एनसीएल मुख्यालय को बंद करके रखेंगे."

NCL की खदानों के विस्तार के लिए विस्थापन

गौरतलब है कि सिंगरौली जिले में NCL अपनी खदान के विस्तार के लिए मोरवा शहर का विस्थापन करने जा रही है. इसके लिए ncl का सर्वे का काम भी लगभग पूरा किया हो चुका है. विस्थापन प्रक्रिया में आधे से ज्यादा ऐसे लोग जो सरकारी भूमि अथवा वनाधिकार पट्टे में सालों से निवासरत हैं, उन्होंने ncl की विस्थापन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

Singrauli protest against NCL
सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय का घेराव (ETV BHARAT)

एनसीएल पर वादे से मुकरने का आरोप

विस्थापितों का कहना है "ncl प्रबंधन ने वादा किया था. अब वह अपने बात से मुकर रही है. हम जैसे लोग रोज कमाने खाने वाले गरीब कहां जाएंगे. उनकी मांग यही है कि उन्हें एक समान लाभ दिया जाए ताकि विस्थापन के बाद वे लोग भी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें. इसके बाद भी एनसीएल उनकी मांग पूरी नहीं करती तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे."

विस्थापन का लाभ एक समान देने की मांग

विस्थापित अमित तिवारी कहते हैं "पहले जो विस्थापन हुए हैं उनमें एक समान सभी को लाभ दिए गए. लेकिन एनसीएल अब अपनी बातों से पलटी खा रहा है. सरकारी और वन अधिकार पट्टों में कई दशक से रह रहे विस्थापितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. हमारी मांग है कि एनसीएल का पूरा विस्थापन एक साथ हो.

वार्ड 7, 5, 8, 3 में विस्थापन होना है, जो एक साथ होना चाहिए. एनसीएल की दोहरी नीति गलत है. ncl प्रबंधन की नियत में खोट है. इतनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि विस्थापितों को क्या लाभ दिए जाएंगे. इनका विस्थापन कहां किया जाएगा और प्लॉट की व्यवस्था कहां की जा रही है."

Singrauli protest against NCL
सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय के गेट पर डटे प्रभावित (ETV BHARAT)

एनसीएल की दुहाई- सबसे सामंजस्य करके होगा विस्थापन

इस मामले में ईटीवी भारत संवाददाता ने ncl के जनसंपर्क अधिकारी रामविजय सिंह से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. वहीं, एनसीएल कार्यालय के उत्कर्ष अग्रवाल का कहना है "नियम के अनुसार जिला प्रशासन के सहयोग से जो बेहतर हो सकता है विस्थापितों को लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं. लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर विस्थापितों की समस्या का हल किया जाएगा."

