सिंगरौली कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी समस्या ले पहुंचा 4 साल का बालक - SINGRAULI COLLECTORATE

सिंगरौली कलेक्टर नेअसहाय पिता को दी मदद ( ETV BHARAT )

सिंगरौली : सिंगरौली कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई में एक गरीब पिता अपने मासूम बच्चे को लेकर पहुंचा. कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के सामने पिता ने गुहार लगाते हुए मदद की मांग की. पिता अपने 4 साल के मासूम बच्चे को गोदी में लेकर पहुंचा. ये बच्चा कुछ भी सुनने में असमर्थ था. गरीब पिता की हैसियत श्रवण यंत्र खरीदने की नहीं थी. डॉक्टर ने श्रवण यंत्र खरीदने की सलाह दी थी. कलेक्टर को असहाय पिता ने सुनाई आपबीती सिंगरौली के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के सामने असहाय व गरीब पिता ने अपनी समस्या सुनाई. ये सुनकर कलेक्टर द्रवित हो गए. गरीब पिता रामलल्ला वैश्य ने बताया "वह सिंगरौली जिले ग्राम करौटी के रहने वाले हैं. उनके बेटे आदित्य वैश्य को बचपन से ही बोलने एवं सुनने में दिक्कत है. उसका जबलपुर में ऑपरेशन किया गया था. इसके बाद 12 जनवरी 2024 को बेटे को कान की मशीन लगाई गई." सिंगरौली कलेक्टर ने की मासूम की आर्थिक मदद (ETV BHARAT)

