सिंगरौली में गाय चराने गए दो ग्रामीणों पर जंगली भालू का हमला, नोंच-नोंच कर दी खौफनाक मौत

सिंगरौली में गाय चराने गए दो ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला, पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को सौंपे.

SINGRAULI BEAR TERROR
सिंगरौली में गाय चराने गए दो ग्रामीणों पर जंगली भालू का हमला (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 2:09 PM IST

सिंगरौली: मंगलवार की शाम सिंगरौली में एक दर्दनाक घटना हो गई. जंगल की ओर गाय चलाने गए दो अधेड़ व्यक्तियों पर अचानक से जंगली भालू ने हमला कर दिया. जंगली भालू ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों को मारा, फिर नोंच-नोंच कर जान ले ली.

2 ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला

बताया जा रहा है कि सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र स्थित आने वाले जमगड़ी गांव की घटना है. हर रोज की तरह मंगलवार शाम को लगभग 6-7 बजे गजरा बहरा और खनूआ इन दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है, जो जंगल में गाय चराने गए थे. जहां शाम के समय अचानक से दोनों के ऊपर जंगली भालू ने हमला कर दिया. भालू ने पूरे शरीर को नोंच-नोंच कर मार डाला.

पुलिस ने शव परिजनों को सौंपे

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना के बाद आस-पास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. वहीं सरई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि "यह घटना 6-7 बजे के लगभग की है. जहां गाय चराने 2 अधेड़ गए थे. शाम के समय अचानक से जंगली भालू ने उनके ऊपर हमला कर दिया. जिससे दोनों की मौत हो गई है. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है और इस घटना की जांच में जुट गई है.

फरवरी में बच्ची पर तेंदुए ने किया था हमला

गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी महीने में भी वन्यजीव के हमले की घटना सामने आई थी. वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई के बेलगांव में महिला अपनी 9 साल की बेटी के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी. जहां बेटी कुछ दूरी पर लकड़ियां बिन रही थी. इस दौरान बच्ची को अकेला देख तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था. बच्ची की आवाज सुन मां आरती चिल्लाई, तो तेंदुआ बच्ची को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया था. साथ ही मां और बच्ची की चीख सुन ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए थे. जहां अस्पताल ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई थी.

SINGRAULI BEAR ATTACK ON VILLAGERSSINGRAULI BEAR ATTACKEDSINGRAULI NEWSSINGRAULI BEAR TERROR

