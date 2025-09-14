ETV Bharat / state

सिंगरौली में 2 नाबालिग बहनों संग दरिंदगी, जंगल में घसीट ले गए 3 आरोपी

सिंगरौली में मौसी के घर जा रही 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही.

SINGRAULI 2 MINOR SISTERS MOLESTED
सिंगरौली में 2 नाबालिग बहनों संग दरिंदगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:11 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली: मध्य प्रदेश की ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर सिंगरौली से दरिंदगी का मामला सामने आया है. यहां शनिवार को बाइक सवार अज्ञात 3 युवकों ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है. वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद ओडगढ़ी जंगल में हैवानियत की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद तीनों आरोपी लड़कियों के मोबाइल फोन छीन कर वहां से फरार हो गए. लड़कियों ने ग्रामीणों की मदद से बरगवां थाने में सूचना दी.

2 बालिकाओं संग हुई घिनौनी हरकत

मोरवा एसडीओपी गौरव पांडे से मिली जानकारी के अनुसार,"दोनों नाबालिग लड़कियां अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार होकर मौसी के घर जा रही थी. तभी बाइक सवार 3 युवक उनका पीछा करने लगे. जैसे ही लड़कियों की बाइक ओडगढी जंगल के पास सुनसान रास्ते पर पहुंची. बाइक सवार युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल के सामने बाइक लगाकर रास्ता रोक दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद तीनों युवक दोनों लड़कियों को जंगल की ओर खींच ले गए और बारी-बारी से उनके साथ दुष्कर्म किया. वारदात को अंजाम देकर तीनों युवक उनके मोबाइल फोन छीनकर वहां से फरार हो गए."

सिंगरौली पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ (ETV Bharat)

रिश्ते में बहन हैं दोनों बालिकाएं

वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर बरगवां थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, तो देखा कि दोनों लड़कियां बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी. पुलिस ने उन्हें तत्काल 112 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बैढन पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. उपचार के दौरान बालिकाओं ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उनकी उम्र 16 व 17 साल है. लड़कियों के बयान के आधार पर महिला थाना में बीएनएस की गंभीर धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वारदात का शिकार हुईं दोनों नाबालिक लड़कियां रिश्ते में बहन लगती हैं.

तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों की संघन जांच शुरू कर दी. वहीं पुलिस ने बालिकाओं के बताए अनुसार हुलिया, तकनीकी टीम की मदद और स्थानीय लोगों की पूछताछ के आधार पर 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. फिलहाल, पुलिस पकड़े गए तीनों संदिग्धों से गहनता से पूछताछ कर रही है. पुलिस जांच और पूछताछ के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है. लेकिन इस घटना ने सिंगरौली जिले में डर का माहौल बनाकर रख दिया है.वहीं इस घटना से महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं

Last Updated : September 14, 2025 at 8:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SINGRAULI NEWSSINGRAULI POLICE ARREST MOLESTERSINGRAULI ACCUSED BEAT MINOR GIRLSMP MOLESTATION CASESINGRAULI 2 MINOR SISTERS MOLESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ट्रंप के टैरिफ का भोपाल में अनोखा विरोध, अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं, सड़क पर सजी पंगत

होलकर राजाओं की भव्य समाधियां, महलनुमा खूबसूरत छतरियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक, झलकता है वैभव

ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही कवयित्री स्नेहा, मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.