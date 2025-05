ETV Bharat / state

इंडियन आइडल फेम सिंगर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट, अमरोहा में कैंटर से टकराई कार, दिल्ली रेफर - SINGER PAWANDEEP RAJAN ACCIDENT

सिंगर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट ( Credit- @pawandeeprajan and ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 5, 2025 at 2:04 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:27 PM IST 3 Min Read

देहरादून: इंडियन आइडल विजेता उत्तराखंड निवासी पवनदीप का अमरोहा में एक्सीडेंट हुआ है. बताया जा रहा है कि उनकी कार कैंटर से जा टकराई. घटना के वक्त कार में पवनदीप और उनके दो साथी मौजूद थे. सभी इस भयंकर एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गये हैं. सभी को पहले आईसीयू में भर्ती करवाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद पवनदीप राजन और उनके दो साथियों अजय महर व कार चालक राहुल सिंह को दिल्ली रेफर कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पवनदीप राजन अपने दो साथियों के साथ उत्तराखंड से नोएडा की ओर जा रहे थे. देर रात करीब 2:30 बजे अमरोहा में हाईवे किनारे उनकी कार एक खड़े कैंटर से जा टकराई, जिसमें तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गये. कैंटर हाईवे पर सीओ दफ्तर के सामने कट पर खड़ा था. आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पवनदीप राजन और उनके घायल साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाया. अमरोहा में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को ही दिल्ली रेफर कर दिया गया है.

कैसे हुआ हादसा: पुलिस के मुताबिक, देर रात नोएडा जाते समय पवनदीप की गाड़ी अमरोहा के गजरौला थानाक्षेत्र में चौपला चौराहा ओवरब्रिज से नीचे उतर रही थी कि तभी हाईवे किनारे खड़े एक कैंटर से टकरा गई. बताया जा रहा है कि हादसा चालक राहुल सिंह को झपकी आने के कारण हुआ. हादसे में तीनों ही गंभीर रूप से घायल हैं. पवनदीप के दोनों पैरों में फैक्चर है और उनके सिर पर चोट भी लगी है. सीओ श्वेताभ भाष्कर ने बताया कि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. बता दें, पवनदीप राजन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के रहने वाले हैं. पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर हैं. इंडियन आइडल 12 जीतने के बाद देशभर में पवनदीप राजन ने कई शोज किये. जिसके कारण देशभर में उनकी काफी फैनफॉलोइंग है. पवनदीप राजन उत्तराखंडी लोक, कला, संस्कृति को अक्सर प्रमोट करते दिखते हैं. जानें कौन हैं पवनदीप राजन: पवनदीप राजन उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं. उनके पापा सुरेश राजन कुमाऊं के सिंगर हैं. पवनदीप राजन की नानी भी फोक सिंगर थीं. पवनदीप को म्यूजिक विरासत में मिला है. उन्हें उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही म्यूजिक सिखाया. पवनदीप राजन गाने के साथ-साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं. वह कई सिंगिंग रियलिटी शो जीत चुके हैं. वो 2015 में टीवी शो द वॉइस ऑफ इंडिया जीत चुके हैं. वे इंडियन आइडल 12 का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं. पढे़ं- नए कलेवर में आ रहा 'बेडू पाको' का फ्यूजन वर्जन, पवनदीप राजन ने दी आवाज - बेडू पाको का फ्यूजन वर्जन

देहरादून: इंडियन आइडल विजेता उत्तराखंड निवासी पवनदीप का अमरोहा में एक्सीडेंट हुआ है. बताया जा रहा है कि उनकी कार कैंटर से जा टकराई. घटना के वक्त कार में पवनदीप और उनके दो साथी मौजूद थे. सभी इस भयंकर एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गये हैं. सभी को पहले आईसीयू में भर्ती करवाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद पवनदीप राजन और उनके दो साथियों अजय महर व कार चालक राहुल सिंह को दिल्ली रेफर कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पवनदीप राजन अपने दो साथियों के साथ उत्तराखंड से नोएडा की ओर जा रहे थे. देर रात करीब 2:30 बजे अमरोहा में हाईवे किनारे उनकी कार एक खड़े कैंटर से जा टकराई, जिसमें तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गये. कैंटर हाईवे पर सीओ दफ्तर के सामने कट पर खड़ा था. आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पवनदीप राजन और उनके घायल साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाया. अमरोहा में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को ही दिल्ली रेफर कर दिया गया है. कैसे हुआ हादसा: पुलिस के मुताबिक, देर रात नोएडा जाते समय पवनदीप की गाड़ी अमरोहा के गजरौला थानाक्षेत्र में चौपला चौराहा ओवरब्रिज से नीचे उतर रही थी कि तभी हाईवे किनारे खड़े एक कैंटर से टकरा गई. बताया जा रहा है कि हादसा चालक राहुल सिंह को झपकी आने के कारण हुआ. हादसे में तीनों ही गंभीर रूप से घायल हैं. पवनदीप के दोनों पैरों में फैक्चर है और उनके सिर पर चोट भी लगी है. सीओ श्वेताभ भाष्कर ने बताया कि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. बता दें, पवनदीप राजन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के रहने वाले हैं. पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर हैं. इंडियन आइडल 12 जीतने के बाद देशभर में पवनदीप राजन ने कई शोज किये. जिसके कारण देशभर में उनकी काफी फैनफॉलोइंग है. पवनदीप राजन उत्तराखंडी लोक, कला, संस्कृति को अक्सर प्रमोट करते दिखते हैं. जानें कौन हैं पवनदीप राजन: पवनदीप राजन उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं. उनके पापा सुरेश राजन कुमाऊं के सिंगर हैं. पवनदीप राजन की नानी भी फोक सिंगर थीं. पवनदीप को म्यूजिक विरासत में मिला है. उन्हें उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही म्यूजिक सिखाया. पवनदीप राजन गाने के साथ-साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं. वह कई सिंगिंग रियलिटी शो जीत चुके हैं. वो 2015 में टीवी शो द वॉइस ऑफ इंडिया जीत चुके हैं. वे इंडियन आइडल 12 का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं. पढे़ं- नए कलेवर में आ रहा 'बेडू पाको' का फ्यूजन वर्जन, पवनदीप राजन ने दी आवाज - बेडू पाको का फ्यूजन वर्जन

Last Updated : May 5, 2025 at 2:27 PM IST