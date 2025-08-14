ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस विशेष, जांजगीर में सलार फेम गायिका मेनुका पौडेल, देशभक्ति गीतों से बांधेंगी समा - SINGER MENUKA POUDEL

जश्न ए आजादी के अवसर पर मशहूर गायिका मेनुका पौडेल जांजगीर में गायकी का रंग बिखेरेंगी.

SINGER MENUKA POUDEL IN JANJGIR CHAMPA
गायिका मेनुका पौडेल (ETV BHARAT)
Published : August 14, 2025 at 6:51 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 7:05 PM IST

जांजगीर चांपा: टीवी सिंगिंग रियलिटी शो से मशहूर हुई गायिका मेनुका पौडेल गुरुवार की शाम को जांजगीर चांपा में संगीत कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां इशिका फाउंडेशन ने संगीत समारोह का आयोजन किया है. जिसमें जिले के शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा. इस कार्यक्रम से पहले उन्होंने मीडिया को बताया कि सलार फिल्म के गाये गाने से वे कितना लोकप्रिय हुई.

तमाम मुश्किलों के बाद गायकी में बनाया सफर: गायिका मेनुका पौडेल ने बताया कि वे नेपाल की रहने वाली हैं. वे जन्म से अंधी हैं. उनके माता पिता ने उन्हें ब्लाइंड हॉस्टल में दाखिला दिलाया. यहीं से उन्हें गायिकी सीखने में मदद मिली. वह लगातार अपने सीनियर्स के साथ रियाज करती रही. उन्होंने शुरूआत में पुत्तर्पथी साईं बाबा के भजन गाए. उसके बाद कई रियलिटी शो में उन्होंने अपनी काबलियत का लोहा मनवाया. उन्होंने जांजगीर में देश के वीर जवानों के लिए गायिकी को अपना अहम पल बताया.

जांजगीर पहुंची गायिका मेनुका पौडेल (ETV BHARAT)

देश के शहीदों के नाम पर प्रस्तुति यह मेरे लिए अहम पल है. देश भक्ति गीतों से दर्शकों के बीच प्रस्तुति देने के लिए मैं तैयार हूं- मेनुका पौडेल, गायिका

मैंने किसी भी मंच पर हार या जीत के लिए प्रस्तुति नहीं दी. अपनी साधना को लोगों के बीच पेश कर लोगों के दिल में अपनी अमिट छाप बनाने की कोशिश की है- मेनुका पौडेल, गायिका

Singer Menuka Paudel reached Janjgir Champa
गायिका मेनूका पौडेल पहुंची जांजगीर चांपा (ETV BHARAT)

"जीवन में कभी हार नहीं मानी": मेनूका पौडेल ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी. वे लगातार संगीत साधना में जुटी रही. इसी की वजह से उन्हें बॉलीवुड की बड़ी फिल्म सलार में गाने का मौकाक मिला. उन्होंने बताया कि उनके गाये साईं भजन का एलबम तैयार हो चुका है.

Singer Menuka Paudel welcomed
गायिका मेनूका पौडेल का स्वागत (ETV BHARAT)

