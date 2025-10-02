ETV Bharat / state

रांची के दुर्गाबाड़ी में विजयादशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन, परंपरा और उत्सव का अद्भुत संगम

रांची: राजधानी रांची के ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत हर वर्ष भव्य पूजा-अर्चना होती है. इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई की बेला पर पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन हुआ. इस विशेष अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने मां अंबे के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर उत्साहपूर्वक इस अद्वितीय रस्म को पूरा किया.



दुर्गाबाड़ी की पहचान हमेशा से परंपरा और अनुशासन से जुड़ी रही है. यहां पूजा-अर्चना नियम, कानून और समय को ध्यान में रखकर की जाती है. मां शक्ति की आराधना में हर रस्म का विशेष महत्व है और इन रस्मों का निर्वहन पीढ़ियों से होता आ रहा है. दशकों से यहां दुर्गा पूजा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के मेल का प्रतीक रही है.

दुर्गाबाड़ी में श्रद्धालुओं से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)



सिंदूर खेला की परंपरा

विजयादशमी के दिन होने वाला सिंदूर खेला बंगाली समुदाय की सबसे खास परंपरा मानी जाती है. विवाहित महिलाएं इस दिन लाल बनारसी साड़ी पहन कर, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर और थाली में सिंदूर व मिठाई सजाकर दुर्गा मां के चरणों तक जाती हैं. पहले मां को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर इस शुभ दिन को सौभाग्य से जोड़ती हैं. यह माना जाता है कि यह रस्म न केवल सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य लाती है, बल्कि उनके पतियों की लंबी उम्र और परिवार के सुख-समृद्धि का आशीर्वाद भी देती है.

दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला (ईटीवी भारत)



बदलती परंपरा, जुड़ते लोग

पहले यह परंपरा सिर्फ बंगाली समुदाय की महिलाओं तक सीमित थी. लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और अब अन्य समुदाय की महिलाएं भी इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने लगी हैं. यही वजह है कि अब दुर्गाबाड़ी का सिंदूर खेला सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव का उत्सव बन गया है.