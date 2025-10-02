रांची के दुर्गाबाड़ी में विजयादशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन, परंपरा और उत्सव का अद्भुत संगम
रांची के दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की विदाई के मौके पर महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला और माता का आशीर्वाद लिया.
Published : October 2, 2025 at 12:11 PM IST
रांची: राजधानी रांची के ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत हर वर्ष भव्य पूजा-अर्चना होती है. इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई की बेला पर पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन हुआ. इस विशेष अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने मां अंबे के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर उत्साहपूर्वक इस अद्वितीय रस्म को पूरा किया.
दुर्गाबाड़ी की पहचान हमेशा से परंपरा और अनुशासन से जुड़ी रही है. यहां पूजा-अर्चना नियम, कानून और समय को ध्यान में रखकर की जाती है. मां शक्ति की आराधना में हर रस्म का विशेष महत्व है और इन रस्मों का निर्वहन पीढ़ियों से होता आ रहा है. दशकों से यहां दुर्गा पूजा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के मेल का प्रतीक रही है.
सिंदूर खेला की परंपरा
विजयादशमी के दिन होने वाला सिंदूर खेला बंगाली समुदाय की सबसे खास परंपरा मानी जाती है. विवाहित महिलाएं इस दिन लाल बनारसी साड़ी पहन कर, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर और थाली में सिंदूर व मिठाई सजाकर दुर्गा मां के चरणों तक जाती हैं. पहले मां को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर इस शुभ दिन को सौभाग्य से जोड़ती हैं. यह माना जाता है कि यह रस्म न केवल सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य लाती है, बल्कि उनके पतियों की लंबी उम्र और परिवार के सुख-समृद्धि का आशीर्वाद भी देती है.
बदलती परंपरा, जुड़ते लोग
पहले यह परंपरा सिर्फ बंगाली समुदाय की महिलाओं तक सीमित थी. लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और अब अन्य समुदाय की महिलाएं भी इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने लगी हैं. यही वजह है कि अब दुर्गाबाड़ी का सिंदूर खेला सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव का उत्सव बन गया है.
महिलाएं समूह में, कतारबद्ध होकर मां दुर्गा के चरणों तक पहुंचती हैं, सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं. इस दौरान वातावरण लाल रंग से सराबोर हो उठता है. चेहरे पर उमंग, हाथों में सिंदूर और मां की जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठता है.
उत्सव का महत्व
रांची के दुर्गाबाड़ी में यह परंपरा निरंतर जारी है और हर साल और भी अधिक रंगीन होती जा रही है. यहां पूजा केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत करती है. महिलाओं का कहना है कि सिंदूर खेला केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है.
एक महिला श्रद्धालु ने कहा "सिंदूर खेला हमारे लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मां दुर्गा से जुड़ने का माध्यम है. यहां आकर हम न केवल मां का आशीर्वाद लेते हैं, बल्कि एक-दूसरे के जीवन में भी खुशियां बांटते हैं."
दुर्गाबाड़ी का सिंदूर खेला आज केवल बंगाली संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह रांची की साझा सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है. विजयादशमी के इस दिन मां की विदाई की बेला भले ही आंखें नम कर जाती है, लेकिन सिंदूर खेला का उत्साह सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देती है. यही वजह है कि रांची का दुर्गाबाड़ी हर साल परंपरा, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम बन जाता है.
