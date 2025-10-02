ETV Bharat / state

नोएडा में सिंदूर खेला के बाद भक्तों ने दी मां दुर्गा को विदाई, महिलाओं ने मां से की सुख-समृद्धि की कामना

सिंदूर खेला को बंगाली संस्कृति ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 2, 2025 at 5:23 PM IST 2 Min Read