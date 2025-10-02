चंडीगढ़ के काली मंदिर में "सिंदूर खेला", मां दुर्गा को दी गई भावभीनी विदाई, सुहाग के लंबी आयु की कामना
चंडीगढ़ के सेक्टर 47 स्थित प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दशमी के दिन आज सिंदूर खेला का आयोजन किया गया.
Published : October 2, 2025 at 8:56 PM IST
चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 47 स्थित प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दशमी के दिन आज सिंदूर खेला का आयोजन किया गया.
सिंदूर खेला का आयोजन : पारंपरिक विधि-विधान से पूजा के बाद दशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है. मंदिर में दुर्गा अष्टमी और सिंदूर खेला की परंपरा शहर के निर्माण के करीब 15 साल बाद शुरू हुई थी और आज भी चल रही है. सिंदूर खेला के लिए बंगाली समुदाय की महिलाओं के साथ स्थानीय महिलाएं भी यहां पहुंचती हैं और सिंदूर खेला में भाग लेते हुए परिवारिक सुख-शांति की कामना करती हैं.
मंदिर का इतिहास : मंदिर का निर्माण 57 साल पहले का है. चंडीगढ़ निर्माण के समय गांव के बाहर एक टीन के शेड में मां काली की मूर्ति थी, फिर वक्त बीतने के साथ यहां पर मंदिर बनाया गया और सिंदूर खेला की परंपरा को निभा रहे हैं शारदीय नवरात्र में यहां विशेष सजावट के साथ पूजा-अर्चना की जाती है. कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी स्वपन चक्रवर्ती ने बताया कि "दुर्गा अष्टमी में हर धर्म और समुदाय के भक्त भागीदार बनते हैं. इसी के साथ सिंदूर खेला में भी हर सुहागिन महिला आमंत्रित होती है. कालीबाड़ी मंदिर से जब मां दुर्गा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था तो कई श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू भी दिखाई दिए."
सुहाग की लंबी आयु की कामना : सेक्टर-35 के बंग भवन में भी दुर्गा पूजा और सिंदूर उत्सव बड़े धूमधाम से खेला गया. चंडीगढ़ में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा संपन्न हो गई. मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. सेक्टर-35 के बंग भवन में भी सिंदूर खेला का आयोजन किया गया जहां सुहागिनों ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया. बंगिया सांस्कृतिक सम्मेलन के अध्यक्ष अनिंदु दास ने बताया कि "सुबह मां की पूजा के बाद सिंदूर खेला का आयोजन हुआ. सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं. ये उत्सव मां दुर्गा की विदाई के दिन मनाया जाता है. बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया."
