ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के काली मंदिर में "सिंदूर खेला", मां दुर्गा को दी गई भावभीनी विदाई, सुहाग के लंबी आयु की कामना

चंडीगढ़ के सेक्टर 47 स्थित प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दशमी के दिन आज सिंदूर खेला का आयोजन किया गया.

Sindoor Khela at Kalibari Temple in Sector 47 Chandigarh on Durga Ashtami
चंडीगढ़ के काली मंदिर में "सिंदूर खेला" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 47 स्थित प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दशमी के दिन आज सिंदूर खेला का आयोजन किया गया.

सिंदूर खेला का आयोजन : पारंपरिक विधि-विधान से पूजा के बाद दशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है. मंदिर में दुर्गा अष्टमी और सिंदूर खेला की परंपरा शहर के निर्माण के करीब 15 साल बाद शुरू हुई थी और आज भी चल रही है. सिंदूर खेला के लिए बंगाली समुदाय की महिलाओं के साथ स्थानीय महिलाएं भी यहां पहुंचती हैं और सिंदूर खेला में भाग लेते हुए परिवारिक सुख-शांति की कामना करती हैं.

चंडीगढ़ में सिंदूर खेला (Etv Bharat)

मंदिर का इतिहास : मंदिर का निर्माण 57 साल पहले का है. चंडीगढ़ निर्माण के समय गांव के बाहर एक टीन के शेड में मां काली की मूर्ति थी, फिर वक्त बीतने के साथ यहां पर मंदिर बनाया गया और सिंदूर खेला की परंपरा को निभा रहे हैं शारदीय नवरात्र में यहां विशेष सजावट के साथ पूजा-अर्चना की जाती है. कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी स्वपन चक्रवर्ती ने बताया कि "दुर्गा अष्टमी में हर धर्म और समुदाय के भक्त भागीदार बनते हैं. इसी के साथ सिंदूर खेला में भी हर सुहागिन महिला आमंत्रित होती है. कालीबाड़ी मंदिर से जब मां दुर्गा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था तो कई श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू भी दिखाई दिए."

सुहाग की लंबी आयु की कामना : सेक्टर-35 के बंग भवन में भी दुर्गा पूजा और सिंदूर उत्सव बड़े धूमधाम से खेला गया. चंडीगढ़ में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा संपन्न हो गई. मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. सेक्टर-35 के बंग भवन में भी सिंदूर खेला का आयोजन किया गया जहां सुहागिनों ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया. बंगिया सांस्कृतिक सम्मेलन के अध्यक्ष अनिंदु दास ने बताया कि "सुबह मां की पूजा के बाद सिंदूर खेला का आयोजन हुआ. सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं. ये उत्सव मां दुर्गा की विदाई के दिन मनाया जाता है. बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा में रावण दहन, अंबाला में तेज़ बारिश के चलते पहले ही जले "दशानन", अफरा-तफरी का बना माहौल

ये भी पढ़ें : साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

ये भी पढ़ें : यहां ज़मीन पर लेटी हुई हैं "मां काली", शराब का लगता भोग, सारी मनोकामनाएं होती है पूरी !

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDIGARH SINDOOR KHELACHANDIGARH KALIBARI TEMPLEचंडीगढ़ में बंगालीचंडीगढ़ में काली मंदिरCHANDIGARH SINDOOR KHELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.