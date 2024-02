मोबाइल चोरी होने पर अब थाने का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत

पुलिस हेल्प लाइन नंबर के संबंध में जानकारी देते सिमडेगा एसपी सौरभ कुमार.

सिमडेगा: जनहित में सिमडेगा पुलिस ने एक और नई पहल की है. अब मोबाइल गुम हो जाने पर लोगों को थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. दरअसल, सिमडेगा पुलिस ने एक व्हाट्सएप हेल्प लाइन नंबर जारी किया है. जिसपर मोबाइल चोरी होने पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. थाना जाने का झंझट खत्म हो गया है. इस सुविधा से लोगों का काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

अब मोबाइल चोरी होने पर थाने जाने की जरूरत नहीं

अपनी अनोखी और बेहतर पुलिसिंग के लिए राज्यभर में एक अलग पहचान रखने वाली सिमडेगा पुलिस एक बार फिर से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अब मोबाइल चोरी होने पर लोगों को थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोग घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

मोबाइल चोरी होने पर लोग व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

इस संबंध में सिमडेगा एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर 9263693964 जारी किया है. इस नंबर पर घर बैठे पीड़ित व्यक्ति को सिर्फ HI या HELP लिख कर सेंड करना है. जैसे ही पीड़ित व्यक्ति HI या HELP लिखकर सेंड करेगा उसे एक लिंक मिलेगा. उस लिंक को खोलकर पीड़ित व्यक्ति मोबाइल चोरी होने के सारे डिटेल भर कर शिकायत दर्ज कर सकता है.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद एक्टिव हो जाएगी पुलिस

एसपी ने कहा कि शिकायत दर्ज होते हीं पुलिस चोरी हुए मोबाइल की तलाश में जुट जाएगी. सिमडेगा एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि जल्द ही इस नंबर पर अन्य मामले दर्ज कराने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

