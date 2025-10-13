ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिताः पांच कैटेगरी में सिमडेगा चैंपियन, एक वर्ग का चैंपियन बना हजारीबाग

राज्य स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में सिमडेगा जिला ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

Simdega district became champion in five categories in state level school hockey competition
राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 11:57 PM IST

4 Min Read
रांचीः स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में आयोजित खेलो झारखंड के तहत तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य समापन आज मोराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में हुआ.

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हॉकी की ब्रांड एंबेसडर और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सुमराय टेटे, पूर्व हॉकी इंडिया उपकप्तान अंशुता लकड़ा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, ओलंपियन निक्की प्रधान, भारतीय टीम की खिलाड़ी संगीता कुमारी, पूर्व ओलंपियन वीरेंद्र लकड़ा, झारखंड हॉकी के सीईओ रजनीश सिंह, रांची हॉकी संघ के माइकल लाल और जयंत कुजूर शामिल हुए.

मुख्य अतिथि सुमराय टेटे ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे समय में इस प्रकार के भव्य आयोजन नहीं हुआ करते थे. आज शिक्षा विभाग ग्रामीण खिलाड़ियों को अवसर देने का सराहनीय कार्य कर रहा है. आप सभी जागते हुए सपने देखें और मेहनत करें सफलता निश्चित है.

भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा आज मैदान में आप सबको देखकर मेरा बचपन याद आ गया. अनुशासन में रहकर मेहनत करें, कभी हार न मानें, एक दिन वही मुकाम हासिल होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि हॉकी झारखंड की रगों में बसती है। हमारे गांव, स्कूल और मिट्टी की खुशबू से यह खेल जुड़ा है. हमें गर्व है कि झारखंड ने देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं. आने वाले वर्षों में आप सभी में से कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

प्रतियोगिता के परिणाम

बालिका वर्ग अंडर- 14 में सिमडेगा ने रांची को 3–1 से हराया. बालिका वर्ग अंडर- 17 में सिमडेगा ने रांची को 2–0 से हराया. बालिका वर्ग अंडर- 19 में सिमडेगा ने खूंटी को 3–0 से पराजित किया. बालक वर्ग अंडर- 14 में सिमडेगा ने खूंटी को 5–0 से हराया. अंडर- 17 में हजारीबाग ने रांची को 8–0 से पराजित किया. अंडर- 19 में सिमडेगा ने खूंटी को 1–0 से हराया. इस प्रतियोगिता के सभी विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों द्वारा मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया.

बालिका वर्ग अंडर- 14

इस वर्ग में बेस्ट गोलकीपर - अनुभा केरकेट्टा (सिमडेगा), प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - सुभागी लुगुन (रांची), वूमेन ऑफ द मैच - अनुप्रिया एक्का, (सिमडेगा) शामिल रहीं. इसी तरह बालिका वर्ग अंडर- 17 वर्ग में वूमेन ऑफ द मैच - पुनीता मांझी (सिमडेगा), बेस्ट गोलकीपर - सोनाली तिर्की (सिमडेगा), प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - अंकिता लकड़ा (रांची) रहीं. बालिका वर्ग अंडर- 19 में वूमेन ऑफ द मैच - पूनम बरला (खूंटी), बेस्ट गोलकीपर - मनीषा एक्का (सिमडेगा) और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - मनीषा मिंज (सिमडेगा) रहीं.

बालक वर्ग अंडर- 14

इस कैटेगरी में मैन ऑफ द मैच - अर्पण बाड़ा (सिमडेगा), बेस्ट गोलकीपर - एनीअतुल टोप्पो (सिमडेगा), प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - अर्पण बाड़ा (सिमडेगा) के नाम शामिल हैं. वहीं अंडर- 17 बालक वर्ग में मैन ऑफ द मैच - जॉन होरो (हजारीबाग), बेस्ट गोलकीपर - वीरेंद्र कुमार (हजारीबाग) और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - मंगल देव लकड़ा (हजारीबाग) रहे. अंडर- 19 बालक वर्ग में मैन ऑफ द मैच - सुमित किड़ो (सिमडेगा), बेस्ट गोलकीपर - अमन बागे (सिमडेगा) और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - अमित भेंगरा (खूंटी) रहे.

हॉकी प्रतियोगिता के साथ ही आज राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आगाज किया गया. अंडर-14 वॉलीबॉल के लिए खुली चयन प्रक्रिया का आयोजन खेलगांव में संपन्न हुआ. राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासकीय पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग और राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों ने बधाई दी है.

