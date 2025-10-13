ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिताः पांच कैटेगरी में सिमडेगा चैंपियन, एक वर्ग का चैंपियन बना हजारीबाग

रांचीः स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में आयोजित खेलो झारखंड के तहत तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य समापन आज मोराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में हुआ.

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हॉकी की ब्रांड एंबेसडर और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सुमराय टेटे, पूर्व हॉकी इंडिया उपकप्तान अंशुता लकड़ा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, ओलंपियन निक्की प्रधान, भारतीय टीम की खिलाड़ी संगीता कुमारी, पूर्व ओलंपियन वीरेंद्र लकड़ा, झारखंड हॉकी के सीईओ रजनीश सिंह, रांची हॉकी संघ के माइकल लाल और जयंत कुजूर शामिल हुए.

मुख्य अतिथि सुमराय टेटे ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे समय में इस प्रकार के भव्य आयोजन नहीं हुआ करते थे. आज शिक्षा विभाग ग्रामीण खिलाड़ियों को अवसर देने का सराहनीय कार्य कर रहा है. आप सभी जागते हुए सपने देखें और मेहनत करें सफलता निश्चित है.

भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा आज मैदान में आप सबको देखकर मेरा बचपन याद आ गया. अनुशासन में रहकर मेहनत करें, कभी हार न मानें, एक दिन वही मुकाम हासिल होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि हॉकी झारखंड की रगों में बसती है। हमारे गांव, स्कूल और मिट्टी की खुशबू से यह खेल जुड़ा है. हमें गर्व है कि झारखंड ने देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं. आने वाले वर्षों में आप सभी में से कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

प्रतियोगिता के परिणाम

बालिका वर्ग अंडर- 14 में सिमडेगा ने रांची को 3–1 से हराया. बालिका वर्ग अंडर- 17 में सिमडेगा ने रांची को 2–0 से हराया. बालिका वर्ग अंडर- 19 में सिमडेगा ने खूंटी को 3–0 से पराजित किया. बालक वर्ग अंडर- 14 में सिमडेगा ने खूंटी को 5–0 से हराया. अंडर- 17 में हजारीबाग ने रांची को 8–0 से पराजित किया. अंडर- 19 में सिमडेगा ने खूंटी को 1–0 से हराया. इस प्रतियोगिता के सभी विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों द्वारा मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया.

बालिका वर्ग अंडर- 14