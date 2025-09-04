लखनऊ: वैसे तो लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के खजाने से अक्सर प्लॉट-फ्लैट निकलते हैं. लेकिन, इस बार एक चांदी की कुर्सी निकली है. एलडीए के लालबाग स्थित पुराना दफ्तर के एक बंद कमरे की सफाई में ये कुर्सी मिली है. जो न केवल ऐतिहासिक महत्व की है, बल्कि अंग्रेजी शासनकाल की कहानियों को भी अपने में समेटे हुए है.
इस चांदी की कुर्सी की खोज ने न सिर्फ LDA अधिकारियों का ध्यान खींचा, बल्कि पुराने कर्मचारियों की यादों को भी ताजा कर दिया. जांच में पता चला कि यह कुर्सी अंग्रेजी हुकूमत के समय के उच्च अधिकारियों की शान हुआ करती थी. करीब 2 महीने पहले मिली इस कुर्सी को LDA ने अपने नए कार्यालय में एक शोपीस के रूप में सजाकर रखा है.
चांदी की कुर्सी के मिलने के साथ ही पुराने कर्मचारियों के दावे ने एक नया रहस्य खोल दिया है. कर्मचारियों के अनुसार इस दफ्तर में एक पुराना कमरा है, जिसमें लकड़ी का संदूक है, जिस पर ताला लगा है. इसमें कई रहस्य छुपे हो सकते हैं. इसे जल्द ही खोला जा सकता है.
इतिहासकारों की मानें तो LDA का लालबाग कार्यालय, जो आज एक रोजगार कार्यालय का प्रशासनिक भवन है, कभी अंग्रेजों के समय में फांसी घर हुआ करता था. इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस स्थान पर अंग्रेज अधिकारी अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे. उस समय यह चांदी की कुर्सी उन अधिकारियों की शक्ति और रुतबे का प्रतीक थी.
LDA के पुराने ऑफिस में पहले था फांसी घर: लखनऊ के इतिहास की जानकारी रखने वाले संजय चौधरी का कहना है कि लखनऊ में अंग्रेजों के समय में वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने के लिए इस तरह की कुर्सियों का इंतजाम किया जाता था. निश्चित रूप से LDA का पुराना ऑफिस जो कभी अंग्रेजों का फांसी घर हुआ करता था. वहां इस तरह की कुर्सी का निकलना ऐतिहासिक महत्व की बात है. चूंकि फांसी घर था तो उस हिसाब से अंग्रेस अफसर इस पर बैठकर हो सकता है इस सजा का आदेश भी देते रहे होंगे.
उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण संयुक्त संगठन के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि मैंने 1982 में LDA ज्वाइन किया था. तब इस कुर्सी की जानकारी हुई थी. कुर्सी सिंहासन जैसी भव्य और आकर्षक है. दो महीने पहले सफाई के दौरान जब यह कुर्सी मिली, तो किसी को इसका महत्व समझ नहीं आया. लेकिन जब पुराने कर्मचारियों और इतिहासकारों से बात की गई, तो इसकी कहानी सामने आई. चांदी की कुर्सी की बनावट और नक्काशी इसे और भी खास बनाती है.
चांदी की कुर्सी पर बैठकर अंग्रेज लेते थे महत्वपूर्ण निर्णय: अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि इसकी डिजाइन में उस समय की शिल्पकला की झलक साफ दिखती है. कुर्सी की चमक और उसका वजन इस बात की गवाही देता है कि इसे बनाने में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया था.
इस कुर्सी पर बैठकर अंग्रेज अधिकारी महत्वपूर्ण निर्देश देते थे. अपने शासन की नीतियां बनाते थे. समय के साथ जब अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, तो यह कुर्सी कहीं खो गई और LDA के पुराने दफ्तर के किसी कोने में धूल खाती रही.
लकड़ी का संदूक खोल सकता है बड़े राज: उन्होंने बताया कि LDA के पुराने आफिस में एक खजाने का कमरा भी है, जहां एक लकड़ी का बॉक्स भी है. वह भी एंटीक है. इसके अलावा कुछ पुराने दस्तावेज भी हैं. इसको भी खोले जाने की जरूरत है. हो सकता है कि आने वाले समय में इस खजाने का भी रहस्य खुल जाए.
LDA ऑफिस में चांदी की कुर्सी शोपीस के रूप में स्थापित: LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर इस कुर्सी को अब नए कार्यालय में एक शोपीस के रूप में स्थापित किया गया है. इसे विशेष रूप से साफ करके और चमका कर कार्यालय के मुख्य हॉल में रखा गया है. जहां यह आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है.
LDA के दफ्तर में खजाना छुपा होने की उम्मीद: पुराने कर्मचारियों का दावा है कि लालबाग के इस दफ्तर में एक पुराना खजाना भी छिपा हो सकता है. अंग्रेजों के समय में इस स्थान पर कई कीमती वस्तुएं और धन-संपत्ति छिपाई गई थी, जो आज तक नहीं मिलीं.
इस दावे ने LDA अधिकारियों को भी उत्साहित कर दिया है. अब योजना बन रही है कि इस खजाने की खोज के लिए एक विशेष जांच शुरू की जाए. अगर खजाना मिलता है, तो यह न केवल लखनऊ के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक खोज होगी.
कुर्सी ने लखनऊ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा: LDA के अधिकारियों का कहना है कि इस कुर्सी की खोज ने उनके कार्यालय के ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया है. वे इसे एक शुरुआत मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही और भी ऐतिहासिक वस्तुएं मिल सकती हैं. इस खोज ने लखनऊ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है.
कुर्सी में कितनी चांदी लगी है, वजन कितना है: सर्राफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी सिद्धार्थ जैन का कहना है कि कुर्सी का वजन करीब 20 किलो है. यह ठोस चांदी की है. वर्तमान कीमत के हिसाब से इसमें 22 लाख रुपए की चांदी लगी है. सिद्धार्थ जैन का कहना है कि इतने वजन की कुर्सी निश्चित तौर पर बनवाई मिलाकर लगभग 35 से 40 लाख रुपए की होगी.
