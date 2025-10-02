ETV Bharat / state

दशहरा पर चांदी 1.50 लाख रुपए पार तो सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर

सोने के भाव में बढ़ोतरी. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः त्योहारी सीजन में सोने और चांदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. खासकर चांदी की कीमत में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक सप्ताह में चांदी की कीमतों में 14 हजार रुपए से अधिक का इजाफा हो गया है. वहीं, सोने की कीमत भी आल टाइम हाई पहुंच गई है. दशहरा पर्व पर इन दोनों कीमती धातुओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है. जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से गुरुवार को जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में 800 रुपए का उछाल देखने को मिला. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 20 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 12 हजार 400 रू प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. पढ़ेंः सोने-चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, चार दिन में 9800 रुपए महंगी हुई चांदी