दशहरा पर चांदी 1.50 लाख रुपए पार तो सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर
सोने और चांदी की चमक हर दिन तेज होती जा रही है. निवेशक इन धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं.
Published : October 2, 2025 at 3:05 PM IST
जयपुरः त्योहारी सीजन में सोने और चांदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. खासकर चांदी की कीमत में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक सप्ताह में चांदी की कीमतों में 14 हजार रुपए से अधिक का इजाफा हो गया है. वहीं, सोने की कीमत भी आल टाइम हाई पहुंच गई है. दशहरा पर्व पर इन दोनों कीमती धातुओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है.
जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से गुरुवार को जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में 800 रुपए का उछाल देखने को मिला. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 20 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 12 हजार 400 रू प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.
चांदी 14 हजार महंगीः इसके अलावा चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी आल टाइम हाई पहुंच गई है. बीते एक सप्ताह में चांदी 14 हजार रुपए तक महंगी हुई है. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में 1800 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसके बाद चांदी की कीमत 1 लाख 50 हजार 100 रुपए प्रति किलो रही है.
जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि फिलहाल दोनों कीमती धातुओं की कीमतों के कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे. इससे पहले सोने और चांदी के भाव में ऐसा उछाल नहीं देखा गया है. मित्तल का कहना है कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के बीच सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश विकल्प रहे हैं. यही कारण है कि निवेशक इन दोनों धातुओं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. खासकर चांदी में लोगों की रुचि बढ़ रही है, क्योंकि यह सोने की तुलना में किफायती है.