एक दिन में चांदी 10 हजार चढ़ी, 1 लाख 80 हजार पहुंचे दाम, सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर

त्योहारी सीजन के चलते सोना और चांदी के दाम रोज बढ़ रहे हैं. चांदी आल टाइम हाई पहुंच गई.

Silver all time high
चांदी आल टाइम हाई (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 2:49 PM IST

जयपुर: त्योहारी सीजन में चांदी की कीमतों ने फिर रिकॉर्ड बना दिया. चांदी एक दिन में 10 हजार रुपए महंगी हुई. इसके बाद चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. इसके साथ ही सोने की कीमत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार से जारी सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने में 1500 रुपए का उछाल दिखा. इससे 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. वही 22 कैरेट सोने की कीमतों भी उछली. 22 कैरेट यानी जेवराती सोने के दाम 1 लाख 20,000 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.

चांदी 10 हजार महंगी: चांदी की कीमतों की बात करे तो चांदी आल टाइम हाई पहुंच गई. बीते एक सप्ताह में चांदी 27 हजार तक महंगी हुई. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में 10 हजार रुपए प्रति किलो का उछाल दिखा. इससे चांदी की कीमत 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति किलो पहुंच गई.

पढ़ें: 'चांदी' होगा भविष्य का नया सोना, 9 माह में दाम दोगुने, आखिर क्यों अचानक बढ़ रहे भाव, जानिए...

जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि फिलहाल दोनों कीमती धातुओं की कीमतों के आसार नजर नहीं आ रहे. इससे पहले सोने और चांदी के भाव में ऐसा उछाल नहीं देखा गया. मित्तल का कहना है कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के बीच सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश विकल्प रहे हैं. यही कारण है कि निवेशक इन दोनों धातुओं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. खासकर चांदी में लोगों की रुचि बढ़ रही है क्योंकि यह सोने की तुलना में किफायती है.

GOLD SILVER RISING FESTIVE SEASONGOLD REACHED RECORD LEVELSSILVER ALL TIME HIGH24 CARAT GOLD JUMPS 1500JAIPUR BULLION MARKET

