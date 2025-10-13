ETV Bharat / state

एक दिन में चांदी 10 हजार चढ़ी, 1 लाख 80 हजार पहुंचे दाम, सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर

जयपुर: त्योहारी सीजन में चांदी की कीमतों ने फिर रिकॉर्ड बना दिया. चांदी एक दिन में 10 हजार रुपए महंगी हुई. इसके बाद चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. इसके साथ ही सोने की कीमत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार से जारी सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने में 1500 रुपए का उछाल दिखा. इससे 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. वही 22 कैरेट सोने की कीमतों भी उछली. 22 कैरेट यानी जेवराती सोने के दाम 1 लाख 20,000 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.

चांदी 10 हजार महंगी: चांदी की कीमतों की बात करे तो चांदी आल टाइम हाई पहुंच गई. बीते एक सप्ताह में चांदी 27 हजार तक महंगी हुई. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में 10 हजार रुपए प्रति किलो का उछाल दिखा. इससे चांदी की कीमत 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति किलो पहुंच गई.