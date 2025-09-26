ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में चांदी ऑल टाइम हाई, सोना भी दमका

त्योारी सीजन में सोने-चांदी में तेजी लगातार देखने को मिल रही है.

GOLD PRICES CONTINUE RISE, SILVER AT AN ALL TIME HIGH
त्योहारी सीजन में चांदी ऑल टाइम हाई. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी की कीमतें लगातार नई ऊंचाईयों को छू रही हैं. शुक्रवार को चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसके बाद एक बार फिर चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पहुंच गई.

जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में 200 रुपए का उछाल देखने को मिला. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 16 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 8 हजार 600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.

पढ़ेंः त्योहारी सीजन में सोना और चांदी ने बनाया रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई हुई कीमतें

चांदी रिकॉर्ड स्तर परः इसके अलावा चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी आल टाइम हाई पहुंच गई है. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में 3500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसके बाद चांदी की कीमत 1लाख 41 हजार 800 रुपए प्रति किलो रही है. जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि पहली बार चांदी की कीमतों में इस तरह की तेजी देखने को मिली है. चांदी सोने सी दमक रही है, आने वाले समय में भी सोने और चांदी की कीमतों में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा, जहां सोना आम खरीदार की पहुंच से बाहर होता दिख रहा है. वहीं चांदी भी इस बार सोने जैसी चमक बिखेर रही है.

gold prices continue rise, silver at an all time high
चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही. (ETV Bharat jaipur)

बदली खरीदारी की आदतेंः कारोबारियों का कहना है कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने गहनों की खरीदारी पर असर जरूर डाला है, लेकिन बाजार पूरी तरह से मंदा नहीं पड़ा. अब ग्राहक भारी वजन वाले पारंपरिक गहनों की बजाय लाइट वेट और डिजाइनर ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं और पांच या छह तोला खरीदने वाले ग्राहक दो या तीन तोले के गहने बनवा रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD PRICES CONTINUE RISESILVER AT AN ALL TIME HIGHFESTIVE SEASONSILVER AND GOLD PRICES HIGHSILVER AND GOLD PRICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए भावुक क्षण

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

26 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां स्कंदमाता की पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.