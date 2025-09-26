ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में चांदी ऑल टाइम हाई, सोना भी दमका

जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में 200 रुपए का उछाल देखने को मिला. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 16 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 8 हजार 600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.

जयपुरः त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी की कीमतें लगातार नई ऊंचाईयों को छू रही हैं. शुक्रवार को चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसके बाद एक बार फिर चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पहुंच गई.

चांदी रिकॉर्ड स्तर परः इसके अलावा चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी आल टाइम हाई पहुंच गई है. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में 3500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसके बाद चांदी की कीमत 1लाख 41 हजार 800 रुपए प्रति किलो रही है. जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि पहली बार चांदी की कीमतों में इस तरह की तेजी देखने को मिली है. चांदी सोने सी दमक रही है, आने वाले समय में भी सोने और चांदी की कीमतों में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा, जहां सोना आम खरीदार की पहुंच से बाहर होता दिख रहा है. वहीं चांदी भी इस बार सोने जैसी चमक बिखेर रही है.

चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही. (ETV Bharat jaipur)

बदली खरीदारी की आदतेंः कारोबारियों का कहना है कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने गहनों की खरीदारी पर असर जरूर डाला है, लेकिन बाजार पूरी तरह से मंदा नहीं पड़ा. अब ग्राहक भारी वजन वाले पारंपरिक गहनों की बजाय लाइट वेट और डिजाइनर ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं और पांच या छह तोला खरीदने वाले ग्राहक दो या तीन तोले के गहने बनवा रहे हैं.