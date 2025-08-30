लखनऊ: नवाबों की नगरी के सफेद बारादरी में इन दिनों सिल्क एक्सपो लगा हुआ है. यहां देशभर के बुनकर और कारोबारी अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं. कश्मीर की पश्मीना, बनारसी साड़ी, भागलपुर की टसर सिल्क, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और कोलकाता की हैंडमेड साड़ियां यहां पहुंचने वाले लोगों को काफी पसंद आ रही है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारतीय रेशम उद्योग को गहरी चिंता में डाल दिया है, लेकिन कारोबारी मानते हैं कि इस तरह के एक्सपो से उन्हें न केवल नया बाजार मिलता है, बल्कि विदेश पर निर्भरता भी कम होती है.
50 हजार रुपये तक की बनारसी साड़ियां: बनारस से आए कारीगर सैफ अंसारी ने कहा कि हम बनारसी साड़ियां लेकर आए हैं. इनकी कीमत 1500 रुपये से 50 हजार रुपये तक है. विदेशों में बनारसी साड़ी की बहुत डिमांड है, लेकिन टैरिफ से असर पड़ना तय है. ऐसे प्रोग्राम से हमें सहारा मिलता है. भागलपुर के कारोबारी मो. शमीम आलम ने कहा कि भागलपुर की चादर और टसर सिल्क की साड़ियां देश-दुनिया में मशहूर हैं.
पिछले 10 साल से हो रही अच्छी बिक्री: हमारी साड़ियां 1000 रुपये से होकर 5000 रुपये तक की हैं. वह पिछले 10 साल से लखनऊ आ रहे हैं. यहां का बाजार बहुत अच्छा है. आंध्र प्रदेश से आए राजा कलमकारी ने पारंपरिक कलमकारी साड़ियों का स्टॉल लगाया है. उन्होंने बताया कि ये साड़ियां हाथ से बनाई जाती हैं और सब्जियों के रंगों से इन पर पेंटिंग की जाती है. लखनऊ के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं.
विदेश में भी डिमांड बढ़ने का इंतजार: कोलकाता के विक्रेता सचिन ने कहा कि एक साड़ी बनाने में चार महीने लगते हैं. यह पूरी तरह हैंडमेड होती है. लखनऊ का बाजार हमारे लिए बेहद खास है. कश्मीर के अनवर हुसैन ने कहा कि हमारे पास पश्मीना शॉल, सलवार-सूट और चादर हैं. भारत-पाक तनाव और टैरिफ से कारोबार प्रभावित हुआ है, लेकिन उम्मीद है हालात सुधरेंगे.
भारतीय परंपरा, संस्कृति और कला का संगम: पश्मीना न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की जाती है. सिर्फ कारोबारी ही नहीं, ग्राहक भी इस एक्सपो से बेहद खुश नजर आए. खरीदार रुचि ने कहा कि उनको कांजीवरम साड़ियां पसंद हैं. इतना बड़ा कलेक्शन एक छत के नीचे मिलना शानदार अनुभव होता है. अर्चना ने कहा कि वह हर साल यहां आती हैं. हर बार यहां कुछ नया देखने को मिलता है.
1500 रुपये से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए: ग्राहक निशी पांडे ने कहा कि कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआती दाम 1500 रुपये से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि हर वर्ग इसे खरीद सके. अनवर आलम का मानना है कि सिल्क एक्सपो जैसे आयोजन भारतीय शिल्पकारों को नई पहचान और खरीदारों को बेहतरीन विकल्प दोनों मुहैया कराते हैं.
यह एक्सपो सिर्फ एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव बनकर उभरा है. यहां हर धागे में देश की आत्मा झलकती है.
