ETV Bharat / state

लखनऊ में सिल्क एक्सपो; एक छत के नीचे मिल रही देश के फैशन और ट्रेडिशन की झलक, हो रही जमकर खरीदारी - SILK EXPO IN SAFED BARADARI

सिल्क एक्सपो में बिहार, आंध्र प्रदेश, कोलकाता और अन्य राज्यों से आये कारीगरों ने अपनी खास डिजाइन की साड़ियों और सूट का क्लेक्शन पेश किया.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में साड़ियों और सूट का स्पेशल क्लेक्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: नवाबों की नगरी के सफेद बारादरी में इन दिनों सिल्क एक्सपो लगा हुआ है. यहां देशभर के बुनकर और कारोबारी अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं. कश्मीर की पश्मीना, बनारसी साड़ी, भागलपुर की टसर सिल्क, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और कोलकाता की हैंडमेड साड़ियां यहां पहुंचने वाले लोगों को काफी पसंद आ रही है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारतीय रेशम उद्योग को गहरी चिंता में डाल दिया है, लेकिन कारोबारी मानते हैं कि इस तरह के एक्सपो से उन्हें न केवल नया बाजार मिलता है, बल्कि विदेश पर निर्भरता भी कम होती है.

लखनऊ में सिल्क एक्सपो (Video Credit: ETV Bharat)

50 हजार रुपये तक की बनारसी साड़ियां: बनारस से आए कारीगर सैफ अंसारी ने कहा कि हम बनारसी साड़ियां लेकर आए हैं. इनकी कीमत 1500 रुपये से 50 हजार रुपये तक है. विदेशों में बनारसी साड़ी की बहुत डिमांड है, लेकिन टैरिफ से असर पड़ना तय है. ऐसे प्रोग्राम से हमें सहारा मिलता है. भागलपुर के कारोबारी मो. शमीम आलम ने कहा कि भागलपुर की चादर और टसर सिल्क की साड़ियां देश-दुनिया में मशहूर हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
एक्सपो से विदेश पर निर्भरता भी कम होती है (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले 10 साल से हो रही अच्छी बिक्री: हमारी साड़ियां 1000 रुपये से होकर 5000 रुपये तक की हैं. वह पिछले 10 साल से लखनऊ आ रहे हैं. यहां का बाजार बहुत अच्छा है. आंध्र प्रदेश से आए राजा कलमकारी ने पारंपरिक कलमकारी साड़ियों का स्टॉल लगाया है. उन्होंने बताया कि ये साड़ियां हाथ से बनाई जाती हैं और सब्जियों के रंगों से इन पर पेंटिंग की जाती है. लखनऊ के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
कारीगरों ने दिखाया अपना हुनर (Photo Credit: ETV Bharat)

विदेश में भी डिमांड बढ़ने का इंतजार: कोलकाता के विक्रेता सचिन ने कहा कि एक साड़ी बनाने में चार महीने लगते हैं. यह पूरी तरह हैंडमेड होती है. लखनऊ का बाजार हमारे लिए बेहद खास है. कश्मीर के अनवर हुसैन ने कहा कि हमारे पास पश्मीना शॉल, सलवार-सूट और चादर हैं. भारत-पाक तनाव और टैरिफ से कारोबार प्रभावित हुआ है, लेकिन उम्मीद है हालात सुधरेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
सूट का क्लेक्शन और पश्मीना शॉल (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय परंपरा, संस्कृति और कला का संगम: पश्मीना न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की जाती है. सिर्फ कारोबारी ही नहीं, ग्राहक भी इस एक्सपो से बेहद खुश नजर आए. खरीदार रुचि ने कहा कि उनको कांजीवरम साड़ियां पसंद हैं. इतना बड़ा कलेक्शन एक छत के नीचे मिलना शानदार अनुभव होता है. अर्चना ने कहा कि वह हर साल यहां आती हैं. हर बार यहां कुछ नया देखने को मिलता है.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ के लोगों को लुभा रहा सिल्क एक्सपो (Photo Credit: ETV Bharat)

1500 रुपये से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए: ग्राहक निशी पांडे ने कहा कि कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआती दाम 1500 रुपये से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि हर वर्ग इसे खरीद सके. अनवर आलम का मानना है कि सिल्क एक्सपो जैसे आयोजन भारतीय शिल्पकारों को नई पहचान और खरीदारों को बेहतरीन विकल्प दोनों मुहैया कराते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
कारीगरों ने अपनी खास डिजाइन पेश कीं (Photo Credit: ETV Bharat)

यह एक्सपो सिर्फ एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव बनकर उभरा है. यहां हर धागे में देश की आत्मा झलकती है.

यह भी पढ़ें- दोस्ती, अफेयर और बदला...भाजपा नेता का दोस्त की पत्नी से था अवैध संबंध, नैनीताल में खुला 'राज', प्रयागराज में 8 टुकड़ों में मिला शव

लखनऊ: नवाबों की नगरी के सफेद बारादरी में इन दिनों सिल्क एक्सपो लगा हुआ है. यहां देशभर के बुनकर और कारोबारी अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं. कश्मीर की पश्मीना, बनारसी साड़ी, भागलपुर की टसर सिल्क, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और कोलकाता की हैंडमेड साड़ियां यहां पहुंचने वाले लोगों को काफी पसंद आ रही है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारतीय रेशम उद्योग को गहरी चिंता में डाल दिया है, लेकिन कारोबारी मानते हैं कि इस तरह के एक्सपो से उन्हें न केवल नया बाजार मिलता है, बल्कि विदेश पर निर्भरता भी कम होती है.

लखनऊ में सिल्क एक्सपो (Video Credit: ETV Bharat)

50 हजार रुपये तक की बनारसी साड़ियां: बनारस से आए कारीगर सैफ अंसारी ने कहा कि हम बनारसी साड़ियां लेकर आए हैं. इनकी कीमत 1500 रुपये से 50 हजार रुपये तक है. विदेशों में बनारसी साड़ी की बहुत डिमांड है, लेकिन टैरिफ से असर पड़ना तय है. ऐसे प्रोग्राम से हमें सहारा मिलता है. भागलपुर के कारोबारी मो. शमीम आलम ने कहा कि भागलपुर की चादर और टसर सिल्क की साड़ियां देश-दुनिया में मशहूर हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
एक्सपो से विदेश पर निर्भरता भी कम होती है (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले 10 साल से हो रही अच्छी बिक्री: हमारी साड़ियां 1000 रुपये से होकर 5000 रुपये तक की हैं. वह पिछले 10 साल से लखनऊ आ रहे हैं. यहां का बाजार बहुत अच्छा है. आंध्र प्रदेश से आए राजा कलमकारी ने पारंपरिक कलमकारी साड़ियों का स्टॉल लगाया है. उन्होंने बताया कि ये साड़ियां हाथ से बनाई जाती हैं और सब्जियों के रंगों से इन पर पेंटिंग की जाती है. लखनऊ के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
कारीगरों ने दिखाया अपना हुनर (Photo Credit: ETV Bharat)

विदेश में भी डिमांड बढ़ने का इंतजार: कोलकाता के विक्रेता सचिन ने कहा कि एक साड़ी बनाने में चार महीने लगते हैं. यह पूरी तरह हैंडमेड होती है. लखनऊ का बाजार हमारे लिए बेहद खास है. कश्मीर के अनवर हुसैन ने कहा कि हमारे पास पश्मीना शॉल, सलवार-सूट और चादर हैं. भारत-पाक तनाव और टैरिफ से कारोबार प्रभावित हुआ है, लेकिन उम्मीद है हालात सुधरेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
सूट का क्लेक्शन और पश्मीना शॉल (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय परंपरा, संस्कृति और कला का संगम: पश्मीना न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की जाती है. सिर्फ कारोबारी ही नहीं, ग्राहक भी इस एक्सपो से बेहद खुश नजर आए. खरीदार रुचि ने कहा कि उनको कांजीवरम साड़ियां पसंद हैं. इतना बड़ा कलेक्शन एक छत के नीचे मिलना शानदार अनुभव होता है. अर्चना ने कहा कि वह हर साल यहां आती हैं. हर बार यहां कुछ नया देखने को मिलता है.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ के लोगों को लुभा रहा सिल्क एक्सपो (Photo Credit: ETV Bharat)

1500 रुपये से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए: ग्राहक निशी पांडे ने कहा कि कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआती दाम 1500 रुपये से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि हर वर्ग इसे खरीद सके. अनवर आलम का मानना है कि सिल्क एक्सपो जैसे आयोजन भारतीय शिल्पकारों को नई पहचान और खरीदारों को बेहतरीन विकल्प दोनों मुहैया कराते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
कारीगरों ने अपनी खास डिजाइन पेश कीं (Photo Credit: ETV Bharat)

यह एक्सपो सिर्फ एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव बनकर उभरा है. यहां हर धागे में देश की आत्मा झलकती है.

यह भी पढ़ें- दोस्ती, अफेयर और बदला...भाजपा नेता का दोस्त की पत्नी से था अवैध संबंध, नैनीताल में खुला 'राज', प्रयागराज में 8 टुकड़ों में मिला शव

For All Latest Updates

TAGGED:

FASHION TRADITION IN LUCKNOWSHOPPING GOING ONSILK EXPO IN SAFED BARADARI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.