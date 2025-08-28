अलवर: पर्यटन केंद्र एवं ऐतिहासिक इमारतों के चलते अलवर जिला पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभरा है. टाइगर रिजर्व सरिस्का के साथ ही रियासतकालीन झील सिलीसेढ़ पर्यटन को उभारने में काफी मददगार साबित हुई है. करीब 180 साल पूर्व अलवर के समीप निर्मित सिलीसेढ़ झील प्रमुख पर्यटन केन्द्र के साथ ही अब युवाओं के लिए प्री-वेडिंग फोटोशूट, पार्टियों व फैमिली आउटिंग का पसंदीदा स्थल बन रही है. प्राकृतिक सौंदर्य एवं मनोहारी दृश्य के चलते देश दुनिया के पर्यटक बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं. मानसून के दौरान सरिस्का में पर्यटकों का प्रवेश बंद होने पर सिलीसेढ़ झील पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब रही.

इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि सिलीसेढ़ झील का निर्माण वर्ष 1845 में तत्कालीन अलवर महाराज विनयसिंह ने कराया था. यह कृत्रिम झील अलवर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है. इस झील का निर्माण का उद्देश्य अलवर शहर को जलापूर्ति करना था, लेकिन समय के साथ यह झील आकर्षक पर्यटन स्थल में तब्दील हो गई. इस साल अलवर जिले पर मानसून मेहरबान रहने के कारण सिलीसेढ़ झील की भराव क्षमता 28.8 फीट पूरी हो चुकी है. यहां चादर भी चली. अब यह झील जिले के ऐतिहासिक जयसमंद बांध को भरने में सहायक बन रही है. पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के साथ ही यह झील आसपास के गांवों में सिंचाई में सहायक बन रही है.

सिलीसेढ़ झील की ओर रुख कर रहे पर्यटक (ETV Bharat Alwar)

सिलीसेढ़ झील पर पहुंच रहे बड़ी संख्या में पर्यटक: सिलीसेढ़ लेक पैलेस के मैनेजर उत्तम शर्मा ने बताया कि इन दिनों अच्छी संख्या में पर्यटक झील पर पहुंच रहे हैं. सोमवार से शुक्रवार तक यहां 800 से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं. वहीं वीकेंड व छुट्टियों में पर्यटकों की संख्या 2700 से 3 हजार तक पहुंच जाती है. सिलीसेढ़ झील के चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों से बहती जलधाराएं और बीच में चांदी की तरह चमकते पानी का मनोहारी दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा, नूंह, गाजियाबाद, गुजरात, जयपुर सहित अन्य स्थलों से पर्यटक सिलीसेढ़ झील पर पहुंच रहे हैं.

प्री-वेडिंग शूट और इवेंट्स के लिए पहली पसंद: उत्तम शर्मा ने बताया कि सिलीसेढ़ झील पर्यटकों की पसंद के साथ ही पिछले कुछ वर्षों से युवा वर्ग के लिए प्री-वेडिंग फोटोशूट की पहली पसंद बन गई है. कपल्स यहां झील के किनारे और नावों में फोटोशूट करवाना पसंद करते हैं. इसके अलावा बर्थडे पार्टी, फैमिली गेट-टुगेदर और कपल्स के लिए रोमांटिक डेट्स के आयोजन के लिए भी यह झील पसंद बन गई है.

फुहारों के बीच ले रहे बोटिंग का आनंद: बोटिंग टीम के सदस्य भागीरथ ने बताया कि सिलीसेढ़ झील पर आने वाले पर्यटकों के लिए यहां बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है. झील पर लग्जरी बोट और मोटर बोट की बोटिंग का पर्यटक आनंद उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि सिलीसेढ़ झील पर 10 बोट हैं, जिससे पर्यटक झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं. मॉनसून के दौरान आसमान से गिरती फुहारों के बीच झील में बोटिंग का अनुभव रोमांचक हो जाता है.

पर्यटकों का ये है कहना: अलवर के पर्यटक हेमंत शर्मा का कहना है कि सिलीसेढ़ झील की प्राकृतिक सौंदर्यता व शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है. उन्होंने बताया कि नजदीक होने के कारण वे अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी मनाने भी यहां आते हैं. बर्डोद निवासी जितेन्द्र चौधरी ने बताया कि वे अक्सर सिलीसेढ़ झील पर बोटिंग का आनंद लेने आते हैं. उन्होंने कहा कि यहां पहुंंचने के लिए सड़क की मरम्मत कराने की जरुरत है. गुजरात के बड़ौदा से आए पर्यटक संजय ने बताया कि सिलीसेढ़ लेक पर पहली बार आए हैं. उन्हें अलवर में रहने वाले मित्रों ने इस पर्यटक स्थल के बारे में बताया. यह पर्यटक स्थल वास्तव में अदभुत है और यहां बोटिंग का अनुभव अच्छा रहा.