सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे गार्ड की गेट लगाते समय मौत, CCTV में कैद हुआ साइलेंट अटैक - HEART ATTACK

अचानक गिरा कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड, मौत ( ETV Bharat kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 4, 2025 at 5:08 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 5:30 PM IST 2 Min Read

कोटा : देश में कई सारे साइलेंट हार्ट अटैक के मामले सामने आ चुके हैं. ऐसा ही मामला कोटा में भी सामने आया है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की अचानक मौत हो गई है. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. दरअसल, सुबह 5:30 बजे के आसपास उन्होंने कार आने पर गेट खोला और उसके बाद गेट लगाते समय ही गिर गए थे. अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. घटना डीसीएम चौराहे के नजदीक स्थित शुभांगन कॉलोनी की है. कॉलोनी के सुपरवाइजर महेश प्रजापति का कहना है कि मृतक 55 वर्षीय नंदकिशोर प्रजापति मूल रूप से धाकड़खेड़ी के निवासी हैं. शनिवार रात को वह स्वस्थ ही ड्यूटी पर आए थे. सुबह 5:30 बजे गेट बंद करने के दौरान अचानक गश खाकर गिर गए. इसके बाद उनकी मौत हो गई. सूचना पर उनके परिजन और पुलिस भी पहुंच गए थे. CCTV में कैद हुआ साइलेंट अटैक (ETV Bharat Kota)

