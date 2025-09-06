दो दिन के लिए बंद रहेंगे खाटूश्याम जी मंदिर के पट, जानिए कब खुलेंगे?

ETV Bharat / state

सीकर : खाटूश्याम जी मंदिर जाने वाले लाखों भक्तों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार चंद्रग्रहण के चलते मंदिर के पट दो दिन तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान मंदिर में केवल धार्मिक परंपराओं के अनुसार विशेष पूजा-अर्चना और शुद्धिकरण कार्यक्रम होंगे, भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहनदास महाराज ने जानकारी दी कि 7 सितंबर की पूर्णिमा को चंद्रग्रहण होने के कारण मंदिर में नियमित सेवा-पूजा तो होगी, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा. वहीं, 8 सितंबर को भी मंदिर के पट आम भक्तों के लिए बंद रहेंगे. इस दिन मंदिर की धुलाई, मंगल आरती और तिलक शृंगार जैसे विशेष अनुष्ठान होंगे. परंपरा के अनुसार, ग्रहण के बाद मंदिर का शुद्धिकरण और विशेष पूजा-पाठ कर बाबा श्याम का शृंगार किया जाता है.

पढ़ें. 7 सितंबर को चंद्रग्रहण: बंद रहेंगे खाटूश्याम और सालासर बालाजी मंदिर के पट...जानिए वापस कब खुलेंगे द्वार