19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

अगर आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटूश्याम जा रहे हैं, तो मंदिर खुलने और बंद होने के शेड्यूल के बारे में जाने लें.

खाटूश्याम जी मंदिर
खाटूश्याम जी मंदिर
Published : September 25, 2025 at 9:27 AM IST

सीकर: बाबा श्याम का मंदिर आम भक्तों के लिए 19 घंटे के लिए लगातार बंद रहने वाला है. इसको लेकर मंदिर कमेटी ने सूचना जारी कर दी है. जारी सूचना के अनुसार विशेष पूजा और तिलक शृंगार के चलते बाबा श्याम आम भक्तों को दर्शन नहीं देंगे. ऐसे में मंदिर कमेटी ने भक्तों को सलाह दी गई है कि मंदिर जाने से पहले इसके बंद और खुलने का समय जरूर जान लें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

क्यों रहेंगे मंदिर के कपाट बंद ? : श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष सेवा पूजा शृंगार होता है. इस दौरान बाबा का तिलक शृंगार भी किया जाता है. बाबा श्याम के इस तिलक शृंगार में 8 से 12 घंटे का समय लगता है. इसलिए मंदिर 19 घंटे के लिए बंद रहेगा. विशेष तिलक शृंगार के चलते इस बार 25 सितंबर की रात 10 बजे शयन आरती के बाद खाटूश्याम जी मंदिर आम भक्तों के लिए बंद हो जाएगा. इसके बाद अगले दिन 26 सितंबर को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक शृंगार होगा. इसके बाद 26 सितंबर को शाम 5 बजे संध्या आरती के समय मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे.

मंदिर कमेटी ने भक्तों से की अपील : मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे तय समय से पहले मंदिर न पहुंचें, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो. प्रशासन का कहना है कि बाबा श्याम के तिलक शृंगार के दौरान विशेष पूजा-अर्चना होती है. इस पावन अवसर पर शांति और श्रद्धा का वातावरण बनाए रखने के लिए कुछ समय तक दर्शनों पर रोक लगाई जाती है. इसलिए भक्तों से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें और निर्धारित समय पर ही मंदिर पधारें.

कौन हैं बाबा श्याम? : 'हारे के सहारे' बाबा श्याम को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है. महाभारत युद्ध के दौरान भीम के पौत्र बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल होने जा रहे थे. बर्बरीक के पास तीन ऐसे बाण थे, जो पूरे युद्ध को पलट सकते थे. ऐसी मान्यता है कि इसी को लेकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आए और उनसे शीश दान में मांग लिया. बर्बरीक ने भी बिना संकोच किए भगवान कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया. बताया जाता है कि तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को कहा- बर्बरीक तुम्हें कलियुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा. तुम्हें लोग मेरे नाम से पुकारेंगे और तुम अपने भक्तों के हारे का सहारा बनोगे.

