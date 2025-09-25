ETV Bharat / state

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

खाटूश्याम जी मंदिर ( ETV Bharat Sikar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 25, 2025 at 9:27 AM IST 3 Min Read

सीकर: बाबा श्याम का मंदिर आम भक्तों के लिए 19 घंटे के लिए लगातार बंद रहने वाला है. इसको लेकर मंदिर कमेटी ने सूचना जारी कर दी है. जारी सूचना के अनुसार विशेष पूजा और तिलक शृंगार के चलते बाबा श्याम आम भक्तों को दर्शन नहीं देंगे. ऐसे में मंदिर कमेटी ने भक्तों को सलाह दी गई है कि मंदिर जाने से पहले इसके बंद और खुलने का समय जरूर जान लें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. क्यों रहेंगे मंदिर के कपाट बंद ? : श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष सेवा पूजा शृंगार होता है. इस दौरान बाबा का तिलक शृंगार भी किया जाता है. बाबा श्याम के इस तिलक शृंगार में 8 से 12 घंटे का समय लगता है. इसलिए मंदिर 19 घंटे के लिए बंद रहेगा. विशेष तिलक शृंगार के चलते इस बार 25 सितंबर की रात 10 बजे शयन आरती के बाद खाटूश्याम जी मंदिर आम भक्तों के लिए बंद हो जाएगा. इसके बाद अगले दिन 26 सितंबर को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक शृंगार होगा. इसके बाद 26 सितंबर को शाम 5 बजे संध्या आरती के समय मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे.