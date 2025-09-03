ETV Bharat / state

खाटूश्यामजी में कांच की शीशी में इत्र और कांटेदार गुलाब पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने दिया आदेश - KHATUSHYAMJI SIKAR

सीकर जिला कलेक्टर ने खाटूश्यामजी में कांच की शीशी में इत्र और कांटेदार गुलाब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

KHATUSHYAMJI SIKAR
खाटू श्यामजी में बाजार में सजी इत्री की शीशियां (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 7:55 PM IST

सीकर: प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर में इत्र की कांच की शीशियों से लगातार हो रहे हादसों ने प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है. मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. ऐसे में टूटी हुई कांच की शीशियों से लोगों के चोटिल होने की घटनाएं सामने आ रही थी. कई बार श्रद्धालु और यहां तक कि मंदिर के मुख्य पुजारी भी पैरों में कांच के टुकड़े चुभने से घायल हो चुके हैं. इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया है.

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत बुधवार को खाटूश्यामजी पहुंचे. बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद उन्होंने उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, तहसीलदार और नगर पालिका प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी कीमत पर कांच की शीशियों में इत्र की बिक्री नहीं होनी चाहिए. प्रशासन ने पहले भी इस तरह की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद दुकानों पर खुलेआम कांच की शीशियां बिक रही थीं. अब इस बार सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं भी कांच की शीशी में इत्र बिकता पाया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

कांटेदार फूलों की बिक्री पर भी प्रतिबंध: श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने न केवल कांच की शीशियों में इत्र बेचने पर रोक लगाई है, बल्कि मंदिर परिसर में कांटेदार गुलाब की बिक्री और उनके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा का कहना है कि कांटेदार गुलाब और कांच की टूटी शीशियां दोनों ही श्रद्धालुओं को चोट पहुंचाने का कारण बनती हैं, इसलिए अब इन पर सख्ती से रोक लागू होगी.

फैसले का किया स्वागत: प्रशासन के इस फैसले पर भक्तों का कहना है कि अक्सर भीड़भाड़ में कांच टूटने से हादसे हो जाते थे, जिससे यात्रा का आनंद बिगड़ जाता था. अब सख्ती से रोक लगने से दुर्घटनाएं कम होंगी और लोग निश्चिंत होकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे. इसके अलावा श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भी प्रशासनिक निर्णय का स्वागत किया है और दुकानदारों से अपील की है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें.

