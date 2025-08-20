ETV Bharat / state

मास्टर प्लान-2041 के विरोध में सीकर शहर बंद: व्यापार संघ सहित 14 संगठनों ने ट्रैक्टर पर निकाली रैली - PROTEST AGAINST MASTER PLAN

सीकर में मास्टर प्लान-2041 के विरोध में पूर्ण बंद रहा. 14 संगठनों की ट्रैक्टर रैली निकली, जाट बाजार में सभा हुई.

Protest Against Master Plan
सीकर का बंद बाजार (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 8:10 PM IST

सीकर: मास्टर प्लान-2041 के विरोध में गुरुवार को सीकर शहर बंद रहा. सीकर जिला व्यापार महासंघ और व्यापार संघ के आह्वान पर बाजारों के शटर सुबह से ही बंद रहे. बंद को व्यापक समर्थन मिला. जिला मुख्यालय पर 14 संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया. खास बात यह रही कि आमजन की सुविधा के मद्देनजर मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद से अलग रखा गया. वहीं, ऑटो-रिक्शा चालकों और सिटी बस यूनियन को स्वेच्छा से निर्णय लेने की छूट दी गई. वहीं, इस मामले में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार भौतिक सत्यापन करेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा.

बंद को व्यापार संघ और व्यापार महासंघ के साथ-साथ कांग्रेस, माकपा, भाकपा, आरएलपी, बार एसोसिएशन, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, जनवादी नौजवान सभा, एसएफआई और किसान क्रांति यूनियन जैसे राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हुआ. संगठनों का कहना है कि मास्टर प्लान-2041 किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों के खिलाफ है. इससे हजारों लोग प्रभावित होंगे और उनकी जमीनों पर संकट खड़ा हो जाएगा.

पढ़ें: विधानसभा बजट सत्र : सीकर शहर में मास्टर प्लान का मुद्दा उठा, सरकार ने कहा, इसी साल लागू कर देंगे

ट्रैक्टर रैली और जाट बाजार में सभा: समर्थन जुटाने और सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए सुबह व्यापारियों और संगठनों ने ट्रैक्टरों पर रैली निकाली. रैली शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरी और मास्टर प्लान का विरोध जताया गया. इसके बाद आंदोलनकारी जाट बाजार पहुंचे, जहां एक सभा का आयोजन किया गया. सभा में मास्टर प्लान से होने वाले संभावित नुकसान पर चर्चा की गई. प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों और संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि यह योजना विकास के नाम पर किसानों की जमीन और व्यापारियों की आजीविका छीनने का काम करेगी. वहीं, पूर्व विधायक पेमाराम ने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान में स्थानीय जरूरतों और जनहित को नजरअंदाज किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीणों और शहरी बस्तियों से बिना कोई संवाद किए ही यह योजना तैयार कर दी है. सभा में आंदोलन की आगे की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया. यह तय किया गया कि यदि सरकार ने मास्टर प्लान वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

जन्माष्टमी पर टला था बंद: गौरतलब है कि मास्टर प्लान-2041 के विरोध में पहले 16 अगस्त को बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन जन्माष्टमी पर्व के कारण इसे स्थगित कर 20 अगस्त की तारीख तय की गई. आज के बंद में सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा छा गया था. बड़ी संख्या में व्यापारी, किसान और छात्र संगठनों से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

उग्र प्रदर्शन की चेतावनी: सभा में यह भी कहा गया कि आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा. प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने प्रभावितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और मास्टर प्लान में संशोधन नहीं किया, तो विरोध प्रदर्शन और उग्र रूप ले सकता है. फिलहाल, आंदोलन की रूपरेखा संघर्ष समिति और व्यापारी संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में आगे बढ़ाई जाएगी.

सीकर बंद पर बोले यूडीएच मंत्रीः इस मामले में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान में 1000 आपत्तियां है, यहां राजनीतिक हस्तक्षेप से जो लाभ दिए गए, उनको दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में अनुमोदित कराया गया था सीकर का मास्टर प्लान. तब तत्कालीन यूडीएच मंत्री के अनुमोदन के बावजूद मास्टर प्लान नहीं किया गया अधिसूचित और सड़क की चौड़ाई के मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता से ली गई थी राय. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा था कि सड़कों की चौड़ाई नहीं घटनी चाहिए. मंत्री खर्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार भौतिक सत्यापन करेगी, उसके बाद फैसला लेगी.

