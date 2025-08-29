अजमेर: संभाग में मौसमी बीमारियों सर्दी, जुखाम, बुखार, उल्टी, दस्त, वायरल इंफेक्शन को लेकर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी स्तर पर भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. हालांकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू के मामलों में गत वर्ष की तुलना में इस बार राहत है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ संपत सिंह जोधा का कहना है कि प्रदेश में शुरुआत से ही बारिश का दौरा लगातार जारी है. इस कारण मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के अंडों को पनपने का मौका नहीं मिल रहा है. जब बारिश पूरी तरह थम जाएगी, उसके बाद की स्थिति अलग होगी. फिलहाल डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी कम है. उन्होंने बताया कि डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पर्याप्त दवाइयां रखने के इन निर्देश दिए गए हैं.

डेंगू के आंकड़े: अजमेर संभाग के 6 जिलों में डेंगू के आंकड़ों पर गौर करें, तो वर्ष 2024 में 165 डेंगू के मरीज थे. इस बार 36 मरीज डेंगू के अभी तक सामने आए हैं. अजमेर में गत वर्ष 85 और इस वर्ष 17 डेंगू के मरीज आए हैं. ब्यावर में गत वर्ष 11 और इस बार 2, भीलवाड़ा में गत वर्ष 5 और इस वर्ष 1, नागौर में गत वर्ष 10 और इस बार एक भी डेंगू का मरीज सामने नहीं आया है. डीडवाना कुचामन जिले में गत वर्ष 17 और इस वर्ष 5, टोंक में गत वर्ष 37 और इस वर्ष 11 मरीज डेंगू के सामने आए हैं.

इस साल क्यों कम रहे डेंगू, मलेरिया के मामले, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

डॉ संपत सिंह जोधा ने बताया कि इस बार लगातार बारिश हो रही है. डेंगू के मच्छर साफ पानी में प्रजनन करते हैं और अंडे देते हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण डेंगू मच्छर के अंडे पनप नहीं पा रहे हैं. यही कारण है कि डेंगू के मरीज गत वर्ष की तुलना में इस बार काफी कम आए हैं. उन्होंने बताया कि अमूमन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में डेंगू का प्रकोप रहता है. 15 सितंबर तक बारिश का दौर चलता है. ऐसे में डेंगू के आंकड़े संभावित आगे भी बढ़ सकते हैं.

मलेरिया के आंकड़े: अजमेर संभाग के 6 जिलों में मलेरिया के आंकड़ों पर गौर करें, तो वर्ष 2024 में मलेरिया के 27 मरीज सामने आए थे. इस वर्ष यह संख्या 3 है. गत वर्ष अजमेर में में मलेरिया के 6 मरीज सामने आए. जबकि इस बार 2 मरीज सामने आए हैं. ब्यावर में पिछले साल मलेरिया के 2 मरीज थे. इस बार अभी तक एक भी मरीज मलेरिया का सामने नहीं आया है. भीलवाड़ा में गत वर्ष 9 मरीज मलेरिया के सामने आए थे. इस बार एक मरीज सामने आया है. नागौर में 3 मलेरिया के मरीज गत वर्ष के सामने आए थे. इस बार एक भी मरीज सामने नहीं आया है. डीडवाना कुचामन जिले में गत वर्ष 7 मरीज सामने आए थे. इस बार एक भी मरीज अभी तक सामने नहीं आया है. टोंक में मलेरिया गत वर्ष भी नहीं था. इस बार भी नहीं है.

स्वाइन फ्लू (H1N1) के आंकड़े: अजमेर संभाग के 6 जिलों में गत वर्ष स्वाइन फ्लू के 43 मरीज सामने आए थे. इस बार 2 मरीज सामने आए हैं. ब्यावर और कुचामन डीडवाना जिले में स्वाइन फ्लू गत वर्ष भी नहीं था और इस बार भी नहीं है. भीलवाड़ा जिले में गत वर्ष तीन मरीज स्वाइन फ्लू के आए थे. इस बार एक भी मरीज सामने नहीं आया है. नागौर जिले में पिछले साल स्वाइन फ्लू के 5 मामले आए थे. इस बार एक भी मरीज सामने नहीं आया है. टोंक जिले में गत वर्ष 11 मरीज थे और इस वर्ष एक मरीज सामने आया है.

चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा: अजमेर संभाग के 6 जिलों में चिकनगुनिया के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2024 में 5 मरीज चिकनगुनिया के सामने आए थे. इस वर्ष 18 मामले सामने आ चुके हैं. अजमेर में गत वर्ष चिकनगुनिया का एक भी मरीज सामने नहीं आया था. जबकि इस बार 5 मरीज सामने आ चुके हैं. ब्यावर में चिकनगुनिया गत वर्ष भी नहीं था और इस बार भी नहीं है. भीलवाड़ा जिले में गत वर्ष दो मरीज चिकनगुनिया के थे. इस बार एक भी नहीं है. नागौर में गत वर्ष एक मरीज चिकनगुनिया का था. इस बार एक भी नहीं है. कुचामन डीडवाना जिले में गत वर्ष एक मरीज चिकनगुनिया का था. इस बार पांच मरीज सामने आ चुके हैं. टोंक जिले में एक मरीज चिकनगुनिया का था. इस बार 6 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं.

संयुक्त निदेशक डॉ संपत सिंह जोधा ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के गत वर्ष की तुलना में इस बार मरीज काफी कम मिल रहे हैं. सितंबर में बारिश थम जाएगी. इसके बाद जब जलभराव रहेगा. तब डेंगू और मलेरिया के फैलने की संभावना बन सकती है. इस स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है. फिलहाल लार्वा और एडल्ट कंट्रोल एक्टिविटी कर रहे हैं. इसके अलावा लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है कि घरों में टायर, डब्बे, कूलर या अन्य जगह पर पानी न भरने दें. साफ पानी जहां भी जमा होता है, उसे समय रहते हटा देना चाहिए. इसके अलावा स्थानीय निकायों के सहयोग से फोग भी करवाया जा रहा है. जिसके लिए आवश्यक सामग्री विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है.