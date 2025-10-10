ETV Bharat / state

JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, जानिए कहां-कहां है चिंताजनक स्थिति

जेएनयू में कई विभागों में गहराया संकट, शैक्षणिक बजट में देखी जा रही कटौती, महिलाएं और शोध छात्रों की संख्या में आ रही कमी

JNU में कई विभागों में देखी जा रही गिरावट
JNU में कई विभागों में देखी जा रही गिरावट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 5:22 PM IST

नई दिल्ली: देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बीते दशक के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है. जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) द्वारा जारी रिपोर्ट ‘State of the University October 2025 Update’ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय में लिंग समानता, सामाजिक समावेशन और अनुसंधान संस्कृति तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है.

महिला छात्रों की संख्या में देखी जा रही भारी कमी : JNUTA अध्यक्ष सुरजीत मजूमदार ने बताया कि रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016-17 में महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों का 51.1 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 43.1 प्रतिशत रह गई है. इसका मतलब यह है कि अब विश्वविद्यालय में महिला छात्र आधे से भी कम रह गई हैं और अल्पसंख्यकों में शामिल हो चुकी हैं. उन्होंने इसे विश्वविद्यालय में लिंग असमानता का संकेत बताते हुए कहा कि बीते वर्षों में जो नीतियां महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थीं, वह अब उलटी दिशा में जा रही हैं.

महिला शिक्षकों की स्थिति भी चिंताजनक
महिला शिक्षकों की स्थिति भी चिंताजनक: रिपोर्ट के अनुसार, महिला शिक्षकों की संख्या में भी गिरावट आई है. 31 मार्च 2025 तक कुल 700 शिक्षकों में केवल 208 महिलाएं थी, यानी महज 29.7 प्रतिशत. यह अनुपात वर्ष 2022 और 2016 के मुकाबले कम है. JNUTA ने कहा कि यह स्थिति विश्वविद्यालय में महिलाओं की शैक्षणिक नेतृत्व और भागीदारी पर सवाल खड़ा करती है.

शैक्षणिक खर्च और अनुसंधान पर भी असर
महिला छात्रों की घटती संख्या के पीछे कई नीतिगत बदलाव : रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला छात्रों की घटती संख्या के पीछे कई नीतिगत बदलाव जिम्मेदार हैं. इनमें विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रवेश परीक्षाओं का संचालन बंद करना और 'डिप्रिवेशन प्वाइंट सिस्टम' को समाप्त करना प्रमुख कारणों में से है. इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अतिरिक्त अंक मिलते थे, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश का अवसर मिलता था.

महिला छात्रों की संख्या में देखी जा रही भारी कमी
सुरक्षा और शिकायत प्रणाली पर सवाल: रिपोर्ट में महिला सुरक्षा के माहौल पर भी चिंता जताई गई है. वर्ष 2017 में GSCASH (Gender Sensitisation Committee Against Sexual Harassment) को हटाकर ICC (Internal Complaints Committee) गठित की गई थी. JNUTA का कहना है कि अब ICC विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन काम करती है, जिससे उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है. इसका असर यह हुआ कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्टिंग में गिरावट आई है और महिला छात्र असुरक्षित महसूस कर रही हैं.

सुरक्षा और शिकायत प्रणाली पर सवाल
अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों की संख्या में गिरावट:
रिपोर्ट ने यह भी बताया कि केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों की संख्या में भी कमी आई है. SC छात्रों की संख्या 2021-22 में 1,500 से घटकर 1,143 और ST छात्रों की संख्या 741 से घटकर 545 रह गई है. इस प्रकार विश्वविद्यालय में SC छात्रों का हिस्सा 15 प्रतिशत से घटकर 14.3 प्रतिशत और ST छात्रों का हिस्सा 7.4 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत हो गया है. यह आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत से भी कम है. JNUTA ने इस गिरावट का कारण राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में कमी को बताया है.
महिला छात्रों की संख्या में देखी जा रही भारी कमी
शैक्षणिक खर्च और अनुसंधान पर भी असर:
रिपोर्ट में यह भी है कि जेएनयू का शैक्षणिक खर्च 2015-16 में 34.67 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 19.29 करोड़ रुपये रह गया है. यानी करीब 36 प्रतिशत की गिरावट हुई है. सेमिनार और कार्यशालाओं पर खर्च में 97प्रतिशत, प्रयोगशालाओं पर 76 प्रतिशत और फील्डवर्क या कॉन्फ्रेंस में 79 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. वहीं, छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है. विश्वविद्यालय की फीस से होने वाली आय 2015-16 में 240.8 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 856.53 लाख रुपये हो गई है.
शैक्षणिक खर्च और अनुसंधान पर भी असर
शैक्षणिक बजट में देखी जा रही कटौती
अनुसंधान छात्रों में भी गिरावट: जेएनयू जो कभी अपनी अनुसंधान गतिविधियों के लिए जाना जाता था, अब उस दिशा में भी पिछड़ता दिख रहा है. 2016-17 में अनुसंधान छात्रों की संख्या 5,432 थी, जो अब घटकर करीब 3,286 रह गई है. JNUTA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्वविद्यालय में यह गिरावट शैक्षणिक स्वतंत्रता, समावेशी नीति और अनुसंधान समर्थन में कमी का परिणाम है. संगठन ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह विश्वविद्यालय की सामाजिक और शैक्षणिक संतुलन को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए.


