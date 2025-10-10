JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, जानिए कहां-कहां है चिंताजनक स्थिति
जेएनयू में कई विभागों में गहराया संकट, शैक्षणिक बजट में देखी जा रही कटौती, महिलाएं और शोध छात्रों की संख्या में आ रही कमी
नई दिल्ली: देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बीते दशक के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है. जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) द्वारा जारी रिपोर्ट ‘State of the University October 2025 Update’ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय में लिंग समानता, सामाजिक समावेशन और अनुसंधान संस्कृति तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है.
महिला छात्रों की संख्या में देखी जा रही भारी कमी : JNUTA अध्यक्ष सुरजीत मजूमदार ने बताया कि रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016-17 में महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों का 51.1 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 43.1 प्रतिशत रह गई है. इसका मतलब यह है कि अब विश्वविद्यालय में महिला छात्र आधे से भी कम रह गई हैं और अल्पसंख्यकों में शामिल हो चुकी हैं. उन्होंने इसे विश्वविद्यालय में लिंग असमानता का संकेत बताते हुए कहा कि बीते वर्षों में जो नीतियां महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थीं, वह अब उलटी दिशा में जा रही हैं.
महिला शिक्षकों की स्थिति भी चिंताजनक: रिपोर्ट के अनुसार, महिला शिक्षकों की संख्या में भी गिरावट आई है. 31 मार्च 2025 तक कुल 700 शिक्षकों में केवल 208 महिलाएं थी, यानी महज 29.7 प्रतिशत. यह अनुपात वर्ष 2022 और 2016 के मुकाबले कम है. JNUTA ने कहा कि यह स्थिति विश्वविद्यालय में महिलाओं की शैक्षणिक नेतृत्व और भागीदारी पर सवाल खड़ा करती है.
महिला छात्रों की घटती संख्या के पीछे कई नीतिगत बदलाव : रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला छात्रों की घटती संख्या के पीछे कई नीतिगत बदलाव जिम्मेदार हैं. इनमें विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रवेश परीक्षाओं का संचालन बंद करना और 'डिप्रिवेशन प्वाइंट सिस्टम' को समाप्त करना प्रमुख कारणों में से है. इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अतिरिक्त अंक मिलते थे, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश का अवसर मिलता था.
सुरक्षा और शिकायत प्रणाली पर सवाल: रिपोर्ट में महिला सुरक्षा के माहौल पर भी चिंता जताई गई है. वर्ष 2017 में GSCASH (Gender Sensitisation Committee Against Sexual Harassment) को हटाकर ICC (Internal Complaints Committee) गठित की गई थी. JNUTA का कहना है कि अब ICC विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन काम करती है, जिससे उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है. इसका असर यह हुआ कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्टिंग में गिरावट आई है और महिला छात्र असुरक्षित महसूस कर रही हैं.
