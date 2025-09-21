ETV Bharat / state

पितृपक्ष समाप्त होने से पहले जरूर करें यहां पिंडदान, पितरों को होती है अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति

पितृपक्ष मेले का अंतिम दिन आज, अक्षयवट में पिंडदान और ब्राह्मण भोजन का विधान. गयाजी में इस बार करीब 30 लाख पिंडदानी आए.

Pitru Paksha Mela 2025
पितृपक्ष मेला 2025 (ETV Bharat)
September 21, 2025

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आज, 21 सितंबर 2025, अंतिम दिन है. यह 16 दिनों तक चलने वाला मेला आश्विन कृष्ण अमावस्या की तिथि को समाप्त हो रहा है. इस दिन अक्षयवट पिंडवेदी पर पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने का विशेष विधान है. इस वर्ष मेले में करीब 30 लाख पिंडदानी गया जी पहुंचे हैं, जिनमें से 20 सितंबर तक 28 लाख 50 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने पिंडदान किया, जैसा कि जिला प्रशासन के आंकड़ों में दर्ज है.

अक्षयवट में पिंडदान का महत्व: पितृपक्ष मेले के अंतिम दिन अक्षयवट में पिंडदान का कर्मकांड पूरे विधि-विधान के साथ करना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन खोए, खीर और जौ से पिंडदान करने से पितरों को अक्षय ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है. अक्षयवट पिंडवेदी पर पिंडदान के बाद गयापाल पंडों द्वारा तीर्थयात्रियों को सुफल विदाई दी जाती है, जिससे पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर मोक्ष प्राप्त करते हैं.

Pitru Paksha Mela 2025
गयापाल पंडा देगें सुफल विदाई (ETV Bharat)

ब्राह्मण भोजन का माहात्म्य: अक्षयवट में पिंडदान के साथ-साथ ब्राह्मण भोजन कराने का भी विशेष महत्व है. यह परंपरा पितरों को प्रसन्न करने और उन्हें अक्षय ब्रह्म लोक तक पहुंचाने में सहायक मानी जाती है. पिंडदानी इस दिन पूरे श्रद्धा और विधि-विधान के साथ कर्मकांड संपन्न करते हैं, जिससे उनके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

Pitru Paksha Mela 2025
पितृपक्ष मेले का आज अंतिम दिन (ETV Bharat)

अक्षयवट का पौराणिक महत्व: अक्षयवट पिंडवेदी का धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक है. इस वट वृक्ष को माता सीता द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त है. पुराणों के अनुसार, जब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, तब साक्षी के रूप में केवल अक्षयवट ने ही सच बोला था. इसके फलस्वरूप माता सीता ने इसे अमरत्व का वरदान दिया, जिसके कारण यह वृक्ष युगों-युगों से अक्षय रूप में विद्यमान है.

Pitru Paksha Mela 2025
अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति (ETV Bharat)

माता सीता और अक्षयवट की कथा: पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि माता सीता ने जब बालू के पिंड से पिंडदान किया, तो फल्गु नदी, गौ और ब्राह्मण ने झूठ बोला, लेकिन अक्षयवट ने सत्य का साथ दिया. इसके परिणामस्वरूप माता सीता ने फल्गु नदी को अंत:सलिला होने का श्राप दिया, जबकि अक्षयवट को अमरत्व का वरदान प्रदान किया। यही कारण है कि अक्षयवट आज भी मोक्ष नगरी गया में अडिग खड़ा है.

Pitru Paksha Mela 2025
अंतिम दिन अक्षयवट में पिंडदान (ETV Bharat)

अंतिम दिन की भीड़ और व्यवस्था: पितृपक्ष मेले के अंतिम दिन अक्षयवट पिंडवेदी पर पिंडदानियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. इस दिन पिंडदानी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कर्मकांड संपन्न करते हैं, और गयापाल पंडों द्वारा दी जाने वाली सुफल विदाई के साथ अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने का प्रयास करते हैं.

Pitru Paksha Mela 2025
उद्योगपति मुकेश अंबानी (ETV Bharat)

पितृपक्ष मेला: एक आध्यात्मिक यात्रा: गया जी की मोक्ष भूमि में आयोजित पितृपक्ष मेला न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. यह मेला पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष 16 दिनों तक चले मेले में देश-विदेश से लाखों तीर्थयात्री शामिल हुए, जो गया जी की महत्ता को दर्शाता है.

Pitru Paksha Mela 2025
गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

पिंडदान का विधान और आशीर्वाद: पंडा समाज अध्यक्ष गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि पितृपक्ष मेले के अंतिम दिन अक्षयवट में पिंडदान और ब्राह्मण भोजन के बाद पितर अपने वंशजों को लाख-लाख आशीर्वाद देते हैं. यह कर्मकांड पितरों को मोक्ष प्रदान करने के साथ-साथ परिवार की सुख-समृद्धि और शांति के लिए भी किया जाता है. गया जी में पिंडदान की यह परंपरा युगों से चली आ रही है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है.

Pitru Paksha Mela 2025
पितृपक्ष मेला 2025 में 30 लाख पिंडदानी पहुंचे (ETV Bharat)

"मोक्ष भूमि गयाजी में पितृपक्ष मेले के अंतिम दिन अक्षयवट में पिंडदान करने का विधान है. पिंडानियों को इस दिन यानी कि आश्विन कृष्ण अमावस्या की तिथि को अक्षयवट में पिंडदान का कर्मकांड करना चाहिए. ब्राह्मण भोजन भी कराने का विधान है. यहां अक्षयवट में ही गयापाल पंडों के द्वारा पिंडदानियों को सुफल विदाई दी जाती है, जिसके बाद पिंडदानी के पितर को अक्षय ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है."- गजाधर लाल कटरियार, पंडा समाज अध्यक्ष

