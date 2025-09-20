ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्र में देवी आगमन का प्रतीक है महालया, दुर्गाबाड़ी में कल होगा महिषासुर मर्दिनी मंचन

कल महालया के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी. खबर में जानें महालया का महत्व.

मां दुर्गा की तस्वीर. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : September 20, 2025 at 7:26 PM IST

रांची: शारदीय नवरात्र के शुभारंभ से पहले आश्विन महीने की अमावस्या को महालया मनाया जाता है. भारतीय संस्कृति और खासकर बंगाल, बिहार, झारखंड में नवरात्र शुरू होने से पहले का एक विशेष दिन होता है. इसलिए इसे दुर्गापूजा का शुभारंभ का संकेत भी माना जाता है.

सनातन धर्म के जानकार पंडित अविनाश शास्त्री कहते हैं कि अश्विन माह की अमावस्या तिथि को महालया कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा का पृथ्वी लोक पर आगमन होता है. पंडित अविनाश शास्त्री कहते हैं कि 'महालया' दरअसल नवरात्र शुरू होने से पहले की तैयारियों का त्योहार है.

महालया के महत्व पर पंडित अविनाश शास्त्री से बात करते संवाददाता उपेन्द्र कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस बार 10 दिनों का शारदीय नवरात्र

पंडित अविनाश शास्त्री ने शारदीय नवरात्र को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि इस बार का शारदीय नवरात्र नौ की जगह 10 दिनों का है. इस बार महा चतुर्थी दो दिनों का है. उन्होंने बताया कि नौ से अधिक दिनों का नवरात्र शुभ फलदायी होता है.

हाथी पर आगमन, डोली पर विदाई

उन्होंने बताया कि इस बार एक शुभ संयोग यह है कि इस बार "मां" हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और उनकी "विदाई" डोली पर होनी है. हाथी पर सवार होकर मां का आगमन, इसका प्रतीक है कि अगले वर्ष अच्छी बारिश होगी, वहीं डोली पर मां की विदाई सुख-समृद्धि का प्रतीक है.

यह भी है मान्यता

महालया को लेकर एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष में जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू किया, तब देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा का आविर्भाव हुआ. महालया के दिन मां दुर्गा के धरती पर आगमन की प्रार्थना करते हैं.

इस दिन श्रद्धालु पितरों को तर्पण देकर उनके आशीर्वाद की कामना भी करते हैं. इसलिए इसे “पितृपक्ष का समापन और देवी पक्ष का आरंभ” भी कहा जाता है. सांस्कृतिक दृष्टि से महालया केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भावनात्मक उत्सव है. यह परिवार, समाज और श्रद्धा को एक सूत्र में बांधता है.

रांची का ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

महिषासुर मर्दिनी का मंचन कल

रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित दुर्गाबाड़ी मंदिर में महालया के अवसर पर कलाकारों द्वारा शाम 07 बजे से 08 बजे तक महिषासुर मर्दिनी का मंचन किया जाएगा.

