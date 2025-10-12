ETV Bharat / state

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट आज पूरी तरह होगा खाली, सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों की याचिका की है खारिज

नगर निगम ने आरडब्ल्यूए को 12 अक्टूबर तक सभी फ्लैट खाली करने के दिए निर्देश ( ETV Bharat )

डीडीए की ओर से फिलहाल किराए की दरें हैं तय : उन्होंने बताया कि डीडीए की ओर से फिलहाल किराए की दरें तीन बीएचके के लिए 50,000 और टू बीएचके के लिए 38,000 रुपए तय की गई हैं, जबकि आसपास के इलाकों में मौजूदा किराया 60,500 और 46,000 रुपए तक पहुंच चुका है. लोगों के लिए यह बहुत ही भावुक समय है. कई निवासियों ने अपनी पूरी जमा-पूंजी लगाई थी, कुछ के लोन अब भी बाकी हैं.

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार राकेश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 15-16 निवासियों की याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल जाता तो यहां चल रही रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया रुक जाती. हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि इससे डेवलपमेंट कार्य जारी रहेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट रविवार (आज) पूरी तरह खाली होने जा रहा है. नगर निगम ने आरडब्ल्यूए को 12 अक्टूबर तक सभी फ्लैट खाली करने के निर्देश दिए थे. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर अपार्टमेंट रविवार तक खाली नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर की सुबह से दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग पानी और बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे. अपार्टमेंट में कुल 336 फ्लैट हैं, जिनमें से अब तक 270 से अधिक फ्लैट खाली हो चुके हैं, जबकि कुछ परिवार अपने फ्लैट खाली करने में जुटे हैं. यह कार्रवाई अपार्टमेंट की जर्जर स्थिति और निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है.

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट आज पूरी तरह होगा खाली (ETV Bharat)

सुरक्षा को ध्यान में रखकर खाली कराए जा रहे फ्लैट : आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी गौरव पांडे ने बताया कि लोग सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फ्लैट खाली कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सबके लिए कठिन समय है. लोग 2013 से यहां रह रहे हैं. अचानक मकान ढूंढना और बच्चों की स्कूलिंग या नौकरी जैसी जरूरतों को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने बताया कि तीन सौ से ज्यादा परिवारों को अचानक से पास के इलाकों में घर ढूंढने में कठिनाई हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ घर नहीं मिल रहा हैं.

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट आज पूरी तरह हो रहा खाली (ETV Bharat)

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार राकेश ने बताया कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में 224 एचआईजी और 112 एमआईजी फ्लैट हैं. इसका आवंटन वर्ष 2011 में हुआ था, तब से लोग यहां रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि 2012 से ही अपार्टमेंट में तकनीकी समस्याएं दिखने लगी थीं. 2015 में जब डीडीए ने बाहरी दीवारों की परत हटाई तो पिलर के स्टील बार्स में जंग पाया गया. उस समय एनसीबीएम ने रिपोर्ट में सुधार की सिफारिश की थी, लेकिन डीडीए ने उस पर अमल नहीं किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों की याचिका की है खारिज (ETV Bharat)

2018-19 में एलजी ने बिल्डिंग खाली कराने का दिया था आदेश : 2018-19 में कई फ्लैटों की छतें गिरने लगीं, जिसके बाद निवासियों ने आंदोलन किया और डीडीए ने दोबारा जांच करवाई. इस बार आईआईटी दिल्ली के स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रो. शशांक बिस्नोई और श्रीराम रिसर्च इंस्टिट्यूट ने भी रिपोर्ट तैयार की. रिपोर्ट में कहा गया कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की मरम्मत ना तो तकनीकी रूप से और ना ही आर्थिक रूप से संभव है. इस आधार पर एलजी ने बिल्डिंग खाली कराने का आदेश दिया था.



अमरेंद्र ने बताया कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डीडीए ने यह स्वीकार किया है कि वह 1 जुलाई 2023 से किराया देगी. एलआईजी फ्लैटों के लिए 38 हजार रुपये और एचआईजी फ्लैटों के लिए 50 हजार रुपये मासिक किराया तय किया गया है. हर साल इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. डीडीए नई बिल्डिंग तीन साल में तैयार कर निवासियों को वापस देगी.

ये भी पढ़ें :