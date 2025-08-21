ETV Bharat / state

SIERT की पहल: बच्चों की पढ़ाई के साथ अब मानसिक शांति पर भी फोकस

उदयपुर में SIERT ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए "खुशीशाला खुद की खोज" संदर्शिकाएं लॉन्च कीं.

"खुशीशाला खुद की खोज" संदर्शिकाएं लॉन्च
"खुशीशाला खुद की खोज" संदर्शिकाएं लॉन्च (ETV Bharat Udaipur)
Published : August 21, 2025 at 1:34 PM IST

उदयपुर: राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SIERT) ने एक नई पहल की है. कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए “खुशीशाला खुद की खोज” शिक्षक संदर्शिकाएं लॉन्च की गई हैं. इस पहल के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने प्राथमिक शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और वेलबीइंग को शामिल किया है.

तीन साल के शोध का नतीजाछ: ये संदर्शिकाएं तीन साल के गहन अकादमिक शोध का परिणाम हैं. इन्हें अमेरिकी संस्था ब्रिओ और क्षमतालय फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है. “खुशीशाला-खुद की खोज” एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है, जिसका मकसद बच्चों में मानसिक शांति, आत्म-खोज और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करना है.

निदेशक का बयान: कार्यक्रम में परिषद की निदेशक श्वेता फगेड़िया ने कहा कि आज बच्चों पर परिवार और समाज करियर का दबाव डालते हैं, जिससे वे मानसिक दबाव में आ जाते हैं. इसी कारण किशोरों में अवसाद और आत्महत्या जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बच्चों की खुशी और मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा.

शिक्षक प्रशिक्षण और आगे की योजना: श्वेता फगेड़िया ने बताया कि मार्च में 66 राज्यों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अब ऑनलाइन प्रशिक्षण भी जारी है. अक्टूबर से सभी जिलों में 40-40 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है, जिसके लिए 165 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं. पिछले साल सिरोही और बांसवाड़ा जिले के 60 स्कूलों में 120 शिक्षकों के साथ पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था. इसकी सफलता के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है. अगले चरण में यह कार्यक्रम DIKSHA प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा. इसके लिए 26 अगस्त से मॉड्यूल निर्माण कार्यशाला शुरू की जाएगी.

