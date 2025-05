ETV Bharat / state

सीधी में एक ही परिवार के 3 भाई-बहनों ने उठाया आत्मघाती कदम - SIDHI AATMHATYA CASE

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 7, 2025 at 1:44 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:21 PM IST 2 Min Read

सीधी: जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है. जहां एक ही परिवार के तीन बच्चों ने अचानक कुएं में छलांग लगा दी. जिसके बाद दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. क्या है पूरी घटना ?

