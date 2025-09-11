ETV Bharat / state

सोन सैंक्चुअरी में चंबल के नर घड़ियाल की मौत, सवालों में विलुप्त होते प्राणी को बचाने का लक्ष्य

सोन अभ्यारण्य में नर घड़ियाल की मौत ( Getty Image )

सीधी स्थित सोन घड़ियाल अभ्यारण में बीते जून 5 मादा घड़ियालों ने 132 बच्चों को जन्म दिया था. अभ्यारण्य के अधिकारियों के मुताबित यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में घड़ियाल के बच्चे पैदा हुए हैं. यह सफलता चंबल से लाए गए नर घड़ियाल की वजह से मिली थी. वन विभाग में इसको लेकर काफी उत्साह है, लेकिन दूसरी ओर नर घड़ियाल की मौत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोन घड़ियाल अभ्यारण में 38 घड़ियाल मौजूद हैं (Son Gharial Sanctuary)

जानकारी के मुताबिक, बीते दिन तेज बहाव के कारण यह घड़ियाल जोगहट घाट से बहकर दूर निकल गया था. लोकेशन आईडी के आधार पर उसकी मौजूदगी चोपन क्षेत्र के अघोरी किला के पास मिली, जहां विभागीय टीम ने जाल बिछाकर उसे रेस्क्यू किया और विशेष वाहन से अभ्यारण में वापस लाया गया. काफी देर तक घड़ियाल की बॉडी में कोई हलचल न दिखने पर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत हो गई है. मौके पर विभागीय अमला मौजूद है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

सीधी: सोन घड़ियाल अभ्यारण्य से एक चिंतित कर देने वाली खबर आई है. चंबल से लाकर यहां छोड़े गए एक नर घड़ियाल की मौत हो गई. इस घटना ने वन विभाग के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है. यहां पर घड़ियालों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है, लेकिन इस तरह से घड़ियाल की मौत इस उद्देश्य के लिए अच्छी खबर नहीं है. हालांकि, बीते दिन यहां पर 5 मादा घड़ियालों ने 132 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल काम है.

घड़ियालों के साथ यहां 74 मगरमच्छ भी हैं (Son Gharial Sanctuary)

हैचरी न होने से बच्चों को बचाना मुश्किल काम

विशेषज्ञ मानते हैं कि घड़ियालों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाना आसान नहीं है. जन्म लेने वाले बच्चों में से केवल 2 प्रतिशत ही जीवित रह पाते हैं. जहां हैचरी की सुविधा होती है, वहां यह प्रतिशत बढ़ जाता है. चंबल में यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सीधी जिले के सोन घड़ियाल अभ्यारण में अब तक हैचरी की व्यवस्था नहीं हो सकी है. ऐसे में बच्चों को बचाना एक बड़ी चुनौती है. विभाग का कहना है कि जल्द ही यहां हैचरी स्थापित करने की योजना है.

अभ्यारण्य में विभिन्न प्रजातियों के 4015 पक्षी भी हैं (Son Gharial Sanctuary)

4 साल पहले घड़ियाल विहीन हो गया था सोन अभ्यारण्य

विलुप्त होते घड़ियालों के संरक्षण के लिए सीधी में 1981 में इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी. यह अभयारण्य सोन, बनास और गोपद नदियों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है. यहां पर मगरमच्छ और घड़ियाल लाकर बसाए गए थे. शुरुआती सफलता के बाद घड़ियालों की संख्या में गिरावट एक बड़ी चुनौती बन गई थी. साल 2021 में 2 नर घड़ियालों की मौत के बाद यहां नर घड़ियालों की संख्या लगभग शून्य हो गई थी.

यहां पर 41 स्कीमर भी हैं (Son Gharial Sanctuary)

फिर चंबल नदी से यहां नर घड़ियाल लाए गए जिससे एक बार फिर सोन अभ्यारण्य घड़ियालों से आबाद हो गया. फिलहाल वर्तमान में सोन घड़ियाल अभ्यारण में 38 घड़ियाल और 74 मगरमच्छ मौजूद हैं, जबकि स्कीमर की संख्या 41 और विभिन्न प्रजातियों के 4015 पक्षी हैं. नए बच्चे नर हैं या मादा इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है.

सोन घड़ियाल अभ्यारण्य (ETV Bharat)

एक घड़ियाल बहकर पहुंच गया था बिहार

कुछ साल पहले एक घड़ियाल यहां से बहकर बिहार पहुंच गया था. लोकेशन ट्रेस होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसे वापस लाने के कई बार प्रयास किए, लेकिन बिहार सरकार से उसे वापस लाने की अनुमति नहीं मिली. अब चंबल से नया नर घड़ियाल लाने और हैचरी सुविधा विकसित करने पर विभाग का ध्यान है. घड़ियाल की मौत को लेकर डीएफओ राजेश कन्ना टी ने जानकारी देते हुए बताया कि "नर घड़ियाल की मौत बुधवार को हुई थी. पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया."