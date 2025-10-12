ETV Bharat / state

संजय टाइगर रिजर्व में दिलचस्प नजारा, पर्यटकों की जिप्सी रोककर बाघ ने किया मॉर्निंग शो

सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में बीच सड़क पर बैठे वनराज, बाघ को देख पर्यटकों की थमी सांसे, कैमरे में कैद किया नजारा.

SANJAY TIGER RESERVE TIGER VIDEO
संजय टाइगर रिजर्व में दिलचस्प नजारा (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 4:46 PM IST

सीधी: मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य में एक से बढ़कर एक मनमोहक नजारा देखने मिलते हैं. जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं और जिन पर्यटकों इन वन्यजीवों के नजारों के गवाह बनते हैं, उन्हें अपनी जंगल सफारी पैसा वसूल लगती है. कुछ ऐसा ही नजारा संजय टाइगर रिजर्व का टमसार रेंज रविवार की गवाह बना.

जब घने जंगल के बीच पर्यटकों की सफारी अचानक थम गई. वजह थी वनराज यानि बाघ जो बेफिक्र होकर बीच सड़क पर आ बैठा और करीब 10 मिनट तक सड़क पर ही आराम फरमाता रहा.

पर्यटकों की गाड़ियों के सामने बैठा बाघ

यह नजारा मॉर्निंग सफारी के दौरान का है. जब पर्यटक बाघ को देखने के उद्देश्य से जंगल में घूम रहे थे. तभी अचानक झाड़ियों से निकलकर एक बाघ सड़क पर आया और गाड़ियों के सामने ही बैठ गया. पर्यटक उसकी निडरता देखकर दंग रह गए. बाघ को वहां से हटने की कोई जल्दी नहीं थी, वह आराम से वहां बैठा रहा और जंगल की शांति का मजा ले रहा था. जबकि पर्यटकों की गाड़ियां वनराज के उठने का इंतजार करती रहीं.

TIGER SIT FRONT OF TOURIST VEHICLE
पर्यटकों की जिप्सी के सामने बैठा बाघ (ETV Bharat)

पर्यटकों की पीछे हटानी पड़ी गाड़ियां

पर्यटकों ने इस अद्भुत पल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाघ सड़क के बीचों-बीच बैठा है और पर्यटकों की गाड़ियां कुछ दूरी पर रुककर उस नजारे का आनंद ले रही हैं. आखिरकार, जब बाघ अपनी जगह से हिला नहीं, तो पर्यटकों को अपनी गाड़ियां पीछे हटानी पड़ीं.

टूरिस्ट ने बताया, शानदार एक्सपीरियंस

इस रोमांचक घटना के बारे में टूरिस्ट धर्मेंद्र भूर्तिया ने बताया कि "ऐसा अनुभव जीवन में पहली बार हुआ है. हम बाघ को देखने आए थे, लेकिन बाघ ने खुद हमें देखने का मौका दिया." वहीं, संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि, "ऐसे दृश्य टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्डलाइफ की जीवंतता को दर्शाते हैं. इस तरह की घटनाएं सामान्य हैं और पर्यटकों के लिए यह बेहद रोमांचक अनुभव बन जाती है."

