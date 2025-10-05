संजय टाइगर रिजर्व में पहली बार दिखी बचईया, जंगल में बाघिन के शावक का गूंजा शाही जलवा
सीधी में रविवार सुबह रोमांचित हो उठे पर्यटक, संजय टाइगर रिजर्व में दिखी T-28 मौसी बाघिन की बेटी बचईया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 5:44 PM IST
सीधी: संजय टाइगर रिजर्व में रविवार की सुबह पर्यटक उस समय रोमांचित हो उठे, जब T-28 मौसी बाघिन की बेटी बचईया बाघिन का उन्हें पहली बार दीदार हुआ. यह नजारा मॉर्निंग सफारी के दौरान उस वक्त देखने को मिला जब झाड़ियों के पीछे छिपी हुई यह एडल्ट बाघिन अचानक बाहर निकली. टूरिस्ट गाइड धर्मेंद्र भूर्तिया ने बाघिन की मौजूदगी को अपने कैमरे में कैद कर लिया और फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं.
पहली बार दिखी बाघिन बचईया
सफारी खुलने के बाद रविवार को 5वां दिन था, जब पर्यटकों को पहली बार इस बाघिन की झलक देखने को मिली. संजय टाइगर रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक यह वही इलाका है, जिसे T-28 बाघिन की टेरिटरी माना जाता है. वन अधिकारियों का कहना है कि इसी कारण यहां अन्य बाघों की आवाजाही बहुत सीमित रहती है, जिससे इस क्षेत्र में मौसी की बेटी को स्थायी रूप से विचरण करते हुए देखा जा रहा है.
रिजर्व में बढ़ी है बाघों की संख्या
एसडीओ सुधीर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि "इस बार रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है. कई बाघिनों ने हाल ही में शावकों को जन्म दिया है, जिससे जंगल में बाघों की हलचल बढ़ी है. अपने छोटे बच्चों के कारण बाघिन इन दिनों खुले इलाकों में ज्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वे अपने शावकों को गहरे जंगलों में नहीं जाने देतीं हैं."
पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह
बाघिन के दीदार के बाद पर्यटकों में खासा उत्साह देखा गया. सुबह की ठंडी हवा और हरियाली के बीच जब बाघिन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो सफारी वाहनों में सवार सभी लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और रोमांच का मिश्रण झलक उठा. संजय टाइगर रिजर्व के इस दृश्य ने न केवल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि यह संकेत भी दिया कि यहां बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है.