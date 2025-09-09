ETV Bharat / state

सीधी में शावक संग सैर पर निकली मां तेंदुआ, अवाक हो नजारा देखते रह गये सैलानी

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुबरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक मादा तेंदुआ अपने शावकों के साथ सड़क पार करती दिखाई दे रही है. यह घटना मंगलवार की सुबह से करीब 5 बजे की बताई जा रही है. यह दृश्य देखकर वहां से गुजर रहे वाहन चालक और राहगीर दंग रह गए. फोर व्हीलर वाहन के चालक ने तत्काल इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि "मादा तेंदुआ बड़ी ही सतर्कता के साथ अपने शावक को साथ लेकर सड़क पार कर रही है." आमतौर पर संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की मौजूदगी की चर्चा रहती है, लेकिन अब तेंदुए का इस तरह खुले में आना वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए रोमांचक खबर मानी जा रही है. स्थानीय लोग इसे संजय टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधि का संकेत मान रहे हैं.

राहगीरों ने मोबाइल फोन में कैद किया रोमांचक नजारा (ETV Bharat)

बाघ के दीदार के लिए खिंचे आते हैं पर्यटक

गौरतलब है कि इन दिनों संजय टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद है. बावजूद इसके जंगली जानवरों का इस तरह लोगों की नजरों में आना उनके लिए एक रोमांचक अनुभव साबित हो रहा है. रिजर्व में पहले से ही बाघ के दीदार के लिए पर्यटक खिंचे चले आते थे, लेकिन अब तेंदुओं की झलक भी देखने को मिलेगी. यह पर्यावरण और जैव विविधता के लिहाज से भी सकारात्मक संकेत है.

भोजन-पानी की तलाश में भटकते हैं जंगली जानवर

इस मामले में संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया कि "जंगली जानवर अक्सर भोजन और पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं. सड़क या गांव के आसपास इनका दिखना एक सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे मौकों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी भी स्थिति में वन्यजीवों को उकसाने या उनके करीब जाने की कोशिश न करें."