संजय टाइगर रिजर्व में बाघ शावकों का धमाल, शरारतों ने कर दिया टूरिस्ट्स का पैसा वसूल मनोरंजन

सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में दिखे बाघ के 2 नन्हें शावक, पर्यटकों में बढ़ा उत्साह, बाघों की अठखेलियों का वीडियो हुआ वायरल.

SIDHI SANJAY TIGER RESERVE
बाघों की अठखेलियों का वीडियो हुआ वायरल (ETV Bharat)
Published : October 5, 2025 at 2:44 PM IST

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व से शनिवार दोपहर को एक मनमोहक और रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दो बाघ शावक जंगल की हरियाली के बीच अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखने के बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है. करीब 7 सेकंड का यह वीडियो पर्यटक पंकज सिंह द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया गया, जिसे अब हजारों लोग देख और शेयर कर रहे हैं.

200 मीटर की दूरी से शूट किया शावकों का वीडियो
जानकारी के अनुसार, यह वीडियो शनिवार सुबह का बताया जा रहा है, जिसे लगभग 200 मीटर की दूरी से शूट किया गया है. हालांकि दूरी अधिक होने के बावजूद बाघ शावकों की चंचलता और प्राकृतिक सौंदर्य ने दर्शकों को आकर्षित कर लिया. यह दृश्य पार्क खुलने के बाद पहली बार सामने आया है, जब पर्यटकों ने इतने करीब से बाघ शावकों को कैमरे में कैद किया है.

संजय टाइगर रिजर्व में बाघ शावकों का धमाल (ETV Bharat)

पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि
इस वायरल वीडियो को लेकर संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया कि, ''पार्क के पुनः खुलने के बाद से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है. पिछले एक सप्ताह की सभी बुकिंग पूरी तरह से फुल हैं.'' उन्होंने कहा, ''लोग अब जंगल सफारी के दौरान बाघों को अधिक नजदीक से देख पा रहे हैं. इस बार प्रबंधन ने प्रयास किया है कि कॉलर आईडी सिस्टम के जरिए बाघों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए, ताकि पर्यटकों को अधिक अवसर मिल सके.''

डीएफओ ने यह भी बताया कि, ''लगातार बढ़ती भीड़ और जागरूकता के चलते अब संजय टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो गया है.'' उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि, ''वे जंगल के नियमों का पालन करें और वन्यजीवों से उचित दूरी बनाए रखें.''

संजय टाइगर रिजर्व में दुनिया भर के वन्य प्राणी
संजय टाइगर रिजर्व न केवल बाघों की सुरक्षित शरणस्थली है, बल्कि यहां तेंदुए, हिरण, सांभर, भालू और अनेक दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं. ऐसे में यह वायरल वीडियो न सिर्फ रोमांच का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जंगल में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के बीच अब संतुलन बनता जा रहा है. आए दिन यहां पर्यटकों को वन्य प्रणियों के दीदार हो रहे हैं.

