ETV Bharat / state

संजय टाइगर रिजर्व में बाघ शावकों का धमाल, शरारतों ने कर दिया टूरिस्ट्स का पैसा वसूल मनोरंजन

बाघों की अठखेलियों का वीडियो हुआ वायरल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 2:44 PM IST | Updated : October 5, 2025 at 2:54 PM IST 3 Min Read

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व से शनिवार दोपहर को एक मनमोहक और रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दो बाघ शावक जंगल की हरियाली के बीच अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखने के बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है. करीब 7 सेकंड का यह वीडियो पर्यटक पंकज सिंह द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया गया, जिसे अब हजारों लोग देख और शेयर कर रहे हैं. 200 मीटर की दूरी से शूट किया शावकों का वीडियो

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो शनिवार सुबह का बताया जा रहा है, जिसे लगभग 200 मीटर की दूरी से शूट किया गया है. हालांकि दूरी अधिक होने के बावजूद बाघ शावकों की चंचलता और प्राकृतिक सौंदर्य ने दर्शकों को आकर्षित कर लिया. यह दृश्य पार्क खुलने के बाद पहली बार सामने आया है, जब पर्यटकों ने इतने करीब से बाघ शावकों को कैमरे में कैद किया है. संजय टाइगर रिजर्व में बाघ शावकों का धमाल (ETV Bharat)

Last Updated : October 5, 2025 at 2:54 PM IST