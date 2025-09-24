संजय गांधी नेशनल पार्क के बफर जोन में सड़क किनारे तेंदुए और दो शावकों की तफरी
संजय गांधी टाइगर रिजर्व की टीमों ने बफर जोन में गश्ती बढ़ाई. तेंदुआ फैमिली के मूवमेंट को लेकर ग्रामीणों को किया अलर्ट.
Published : September 24, 2025 at 3:19 PM IST
सीधी : सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बफर जोन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक तेंदुए की फैमिली बफर जोन में आराम करती दिख रही है. मादा तेंदुआ के साथ दो बच्चे आराम से टहल रहे हैं. मंगलवार देर रात बफर जोन से एक कार सवार गुजर रहा था. उसने सड़क किनारे किसी जानवर की आंखें चमकती देखी. उसने ध्यान से देखा तो सड़क किनारे झाड़ियों के बीच एक तेंदुआ दो बच्चों को साथ थी.
कार सवार ने बनाया मोबाइल से वीडियो
ये रोमांचक नजारा देखकर कार सवार ने मोबाइल से वीडियो कैप्चर किया. ये वीडियो मंगलवार रात 1 बजे का बनाया हुआ है. कुछ देर में तेंदुआ अपने बच्चों के साथ रोड क्रॉस करने लगी. इस दौरान कार सवार ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट हल्की करके उन्हें रोड क्रॉस करने दिया. बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसकी जानकारी संजय टाइगर नेशनल पार्क प्रबंधन तक पहुंची. इस वीडियो में तेंदुए के साथ उसके दो शावक साफ नजर आ रहे हैं.
बफर जोन में दो शावकों के साथ मादा तेंदुआ
स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पहली बार है, जब तेंदुआ बफर जोन में अपने शावकों के साथ खुले इलाके में दिखाई दिया है. आमतौर पर ऐसे दृश्य घने जंगलों के भीतर ही देखने को मिलते हैं. इस मामले में डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया "संजय टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीव बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन सामान्यत: यह सभी गहरे जंगलों में ही रहते हैं. कभी-कभी भोजन की तलाश में ही वे जंगल की सीमा पार करके बफर जोन या रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर जाते हैं."
वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट
वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे समय में जंगल या बफर जोन की ओर जाने से बचें और सतर्क रहें. वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है. लोगों से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की हलचल या गतिविधि होती दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें. क्योंकि संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है और यह जैव विविधता के लिए शुभ संकेत है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है.