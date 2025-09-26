ETV Bharat / state

हर 200 किमी पर बदलती थी शातिर की लोकेशन, फिर सीधी पुलिस ने पकड़ा 1.12 करोड़ का जखीरा

व्हाट्सएप कॉल से मिल रहे थे निर्देश, सीधी पुलिस ने पकड़ी 1.12 करोड़ की अवैध शराब की खेप

Sidhi Police Caught Liquor Smuggler
सीधी पुलिस ने पकड़ा 1.12 करोड़ का जखीरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:21 PM IST

सीधी : अंतर्राज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क पर सीधी पुलिस ने एक बार फिर तगड़ा प्रहार किया है. नवागत पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के नेतृत्व में थाना बहरी पुलिस ने करोड़ों की अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है. चंडीगढ़ से सिंगरौली होते हुए बिहार की ओर जा रहे कंटेनर से 690 पेटी (16,140 बोतल / लगभग 6124 लीटर) अंग्रेजी शराब बरामद की गई. जब्त सामग्री की कीमत वाहन व मोबाइल समेत लगभग 1.12 करोड़ रु आंकी गई है.

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी

थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पांडेय को 25 सितंबर को सूचना मिली कि कंटेनर क्रमांक सीजी-04-पीजे-2105 भारी मात्रा में शराब लेकर गुजरने वाला है. पुलिस टीम ने एनएच-39 पाठक ढाबा के पास घेराबंदी की. पुलिस को देखकर चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्कता से उसे दबोच लिया गया.

Sidhi police caught illegal liquor
मुखबिर की सूचना पर टीम ने की थी घेराबंदी (Etv Bharat)

ड्राइवर को व्हाट्सएप कॉल से मिल रहे थे निर्देश

जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश विश्नोई, निवासी कोटड़ा, जिला जालौर (राजस्थान) को माल की डेस्टिनेशन का सटीक पता नहीं था. उसे हर 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लोकेशन बदलने की सूचना व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए दी जाती थी. यानी पूरी तस्करी हाई-टेक तरीके से की जा रही थी जिससे पुलिस को चकमा दिया जा सके.

शराब की किस्में

कंटेनर में मैकडावल नं.1 व्हिस्की (350ml व 180ml पैकिंग) और इंपीरियल ब्लू व्हिस्की (180ml, 350ml व 750ml पैकिंग) की पेटियां मिलीं. कुल 690 पेटियां, जिनमें 16,140 बोतलें थीं, जब्त की गईं. केवल शराब की कीमत ही करीब ₹82.80 लाख बताई जा रही है.

Sidhi inter state liquor smuggling
सीधी पुलिस ने पकड़ी 1.12 करोड़ की अवैध शराब की खेप (Etv Bharat)
सीधी पुलिस अधीक्षक ने की पुष्टिपुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बताया, '' ड्राइवर को डेस्टिनेशन की जानकारी नहीं थी. पूरा नेटवर्क कंट्रोल रूम की तरह ऑपरेट हो रहा था और हर लोकेशन का अपडेट व्हाट्सएप कॉलिंग से दिया जा रहा था. जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा. यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी जब्तियों में से एक है.

