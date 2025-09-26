ETV Bharat / state

हर 200 किमी पर बदलती थी शातिर की लोकेशन, फिर सीधी पुलिस ने पकड़ा 1.12 करोड़ का जखीरा

सीधी पुलिस ने पकड़ा 1.12 करोड़ का जखीरा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 10:21 PM IST 2 Min Read