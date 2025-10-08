ETV Bharat / state

सीधी में रिश्वत लेते रंगे हाथ धराई महिला कर्मचारी, मौका पाते ही भाग निकले बाकी 3 साथी

सीधी में लोकायुक्त पुलिस ने महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. पुलिया निर्माण के भुगतान के लिए मांगी गई थी रिश्वत.

SIDHI LOKAYUKTA ACTION
सीधी में लोकायुक्त की कार्रवाई (ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 5:22 PM IST

सीधी: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो रहा है. ताजा मामला सीधी से सामने आया है, जहां लोकायुक्त पुलिस ने ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा (आरईएस) विभाग के दफ्तर में छापा मारकर एक महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. यह कार्रवाई भाजपा नेता राजकुमार की शिकायत पर की गई.

पुलिया निर्माण के भुगतान के लिए मांगी गई थी रिश्वत

लोकायुक्त थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार दुबे से मिली जानकारी के अनुसार, सीधी में निर्मित एक पुलिया के भुगतान के एवज में ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा कुल लागत के 7 फीसदी कमीशन की मांग की जा रही थी. निर्माण की लागत लगभग 2.14 लाख रुपए बताई जा रही है. लगभग 7 फीसदी के हिसाब से 15 हजार रुपए की मांग की गई थी. यह डिमांड एसडीओ आरएस पटेल, सब इंजीनियर रामाश्रय पटेल और अखिलेश मौर्य द्वारा की गई थी.

रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई महिला कर्मचारी

शिकायतकर्ता और भाजपा नेता राजकुमार ने बताया कि "अधिकारियों ने कहा था कि जब तक उनको 15 हजार रुपए नहीं दिए जाएंगे, तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा." इसके बाद राजकुमार ने मामले की शिकायत रीवा लोकायुक्त से कर दी. शिकायत के सत्यापन के बाद बुधवार को टीम ने योजनाबद्ध तरीके से महिलाकर्मी नेहा सिंह को 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इस कार्रवाई से आरईएस कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई.

बाकी के 3 आरोपी दफ्तर छोड़ फरार

लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान आरएस पटेल, रामाश्रय पटेल और अखिलेश मौर्य मौके से दफ्तर छोड़कर फरार हो गए. लोकायुक्त पुलिस की टीम इन तीनों की तलाश में जुटी हुई है. थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि "एक महिलाकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है. आगे की कार्रवाई के लिए उसे सीधी सर्किट हाउस लाया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

