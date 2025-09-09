ETV Bharat / state

आगे मेडिकल स्टोर, पीछे चल रहा था अवैध धंधा, सिंगरौली में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई

सीधी : मझौली क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर और उसके पीछे चल रहे अवैध धंधे का खुलासा हुआ है. स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में चल रहे अवैध क्लीनिक का भी खुलासा किया है. मझौली में संजीवनी मेडिकल स्टोर में दबिश देकर प्रशासन की टीम ने पीछे चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर भी ताला जड़ दिया. इसके साथ ही प्रशासन ने कई स्थानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों और बिना लाइसेंस चल रहे क्लीनिकों में हड़कंप मच गया है.

शनिवार को मेन मार्केट मझौली में संजीवनी मेडिकल स्टोर की आड़ में वर्षों से संचालित हो रहे मिनी नर्सिंग होम पर भी विभागीय टीम ने दबिश दी. मौके पर मिली अनियमितताओं और बिना लाइसेंस नर्सिंग होम चलाने की पुष्टि होने पर पूरे परिसर को सील कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान खबर तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके चलते अन्य मेडिकल स्टोर और झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिकों के शटर तुरंत गिर गए और कई संचालक मौके से रफूचक्कर हो गए.

सिंगरौली में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)

झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग व राजस्व विभाग के मुताबिक, संजीवनी मेडिकल लंबे समय से नर्सिंग होम की तरह संचालित हो रही थी, जबकि इसके पास न तो नर्सिंग होम का लाइसेंस था और न ही किसी प्रकार की अनुमति. इसके अलावा उमरिया क्षेत्र में भी वर्षों से सक्रिय दो झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसते हुए उनके क्लीनिक सील कर दिए गए. इनमें एक कथित बंगाली डॉक्टर भी शामिल है, जिसके खिलाफ हाल ही में लापरवाही से जुड़े गंभीर मामले सामने आए थे.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

मामले पर मझौली तहसीलदार वेदवती सिंह ने बताया, '' संजीवनी क्लीनिक सहित उमरिया के दो क्लीनिकों को सील कर दिया गया है. इनके पास वैध दस्तावेज और लाइसेंस नहीं पाए गए. स्वास्थ्य विभाग को अग्रिम जांच व कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है. आगे भी इस तरह के अवैध नर्सिंग होम और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई जारी रहेगी.''