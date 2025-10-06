ETV Bharat / state

दीवार पर लिखा 'सब मरोगे', सीधी के हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप

सीधी के क्रमांक एक हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में खिड़की से लटकता मिला छात्रा का शव, पास की दीवार पर लिखा था सब मरोगे.

SIDHI HOSTEL STUDENT BODY FOUND
सीधी के हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:07 AM IST

4 Min Read
सीधी: शहर स्थित मैथिली बालिका छात्रावास में रविवार को रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया हुआ. हॉस्टल के कमरे में 11 वीं का छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में खिड़की से लटकता हुआ शव मिला है. जिस तरह से शव मिला है हत्या व आत्महत्या कहना मुश्किल है. लेकिन हैरान की बात यह कि हॉस्टल की एक दीवार पर लाल रंग से दोनों हथेलियों की छाप बनी हुई है और उसके ऊपर लिखा है कि सब मरोगे. यह मैसेज किसने और क्यों लिखा है. किसी को कुछ भी नहीं पता है. छात्रा की संदिग्ध मौत से हॉस्टल में डर का माहौल है. इस मैसेज से पूरा मामला संदेहास्पद बन गया है.

छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल से मिली जानकारी के मुताबिक,"कल्पना जयसवाल एग्रीकल्चर विषय से 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और 5 सहेलियों के साथ हॉस्टल के एक कमरे में रहती थी. रविवार शाम 4 बजे के आसपास जब यह घटना घटी, तब छात्रा कमरे में अकेली थी. उसकी 2 सहेलियां रविवार होने की वजह से घर गई हुई थी और बाकी 2 सहेलियां किसी काम से बाजार गई हुई थी. जब दोनों सहेलिया बाजार से लौटीं, तो उन्होंने देखा कि कमरा अंदर से बंद है. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहीं पास की दीवार पर लिखा था 'सब मरोगे' यह देखकर वह डर गईं."

दीवार पर लिखे मैसेज से उलझा केस

बाजार से लौटीं सहेलिया ने कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए कई बार कोशिश की, जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो उन्होंने वार्डन को इस बारे में जानकारी दी. वार्डन को मामला संदिग्ध लगा तो वार्डन ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस तत्काल हॉस्टल पहुंची और दरवाजे का बाहर से लॉक तोड़कर कमरे के अंदर घुसी, तो देखा की छात्रा का शव खिड़की से बंधे दुप्पटे से लटक रहा है. इस दौरान मौके पर हॉस्टल इंचार्ज और दोनों सहेलियां सहित अन्य लोग मौजूद थे.

sidhi hostel student body found
मृत छात्रा कल्पना जयसवाल (ETV Bharat)

परिजन का रो-रोकर बुरा हाल

जांच के दौरान पुलिस को मौके से जो तथ्य मिले हैं, वे इस मामले को उलझा रहे हैं. छात्रा का शव खिड़की से लटका हुआ था, जिसका फंदा जमीन से केवल साढ़े चार फीट की ऊंचाई पर खिड़की से बंधा हुआ था और उसका आधा शरीर जमीन पर था. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं सूचना मिलते ही छात्रा के परिजन मौके पर पहुंच गए थे. उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

शांत नेचर की थी छात्रा, नहीं था विवाद

मृतका कल्पना जायसवाल की पहचान पिता रामकृपाल जायसवाल निवासी ग्राम पैगम्मा थाना बहरी के रूप में हुई है. छात्रा सीधी शहर स्थित मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक एक में एक कमरे में रह कर 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी. मृतका के साथ में रह रही संतोषी सेन एवं हॉस्टल इंचार्ज अमृता सिंह ने बताया कि कल्पना का किसी से कोई बात विवाद नहीं था. वह शांत प्रवृत्ति की छात्रा थी."

मौत पर बाबा ने उठाए गंभीर सवाल

इस पूरे मामले में कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल का कहना है कि "प्रथम दृश्य यह आत्महत्या का मामला लगता है. जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी." वहीं, मृतका के बाबा पुरुषोत्तम जायसवाल ने कहा," जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में कल्पना का शव मिला है ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह हत्या है या आत्महत्या." मृतका के बाबा ने नातिन की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

