ETV Bharat / state

सीधी में 25 किमी पैदल चल बुजुर्ग महिला ने नदी में लगाई छलांग, लापता रामबिलास का रेत में दबा मिला शव

मृतक के बड़े भाई श्यामलाल कोल ने बताया कि "2 दिन पहले भाई अपनी पत्नी अनीता कोल से किसी बात को लेकर झगड़ा करने के बाद घर से निकल गया था. परिजनों ने रिश्तेदारों और आस-पास के गांवों में काफी खोजबीन की. लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आज जब ग्रामीणों ने सोन नदी के किनारे रेत में दबे एक शव को देखा, तब पुलिस को इसकी खबर दी गई. पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो पहचान रामबिलास कोल के रूप में हुई."

यहीं एक दूसरी घटना में विवाद के बाद बुजुर्ग महिला घर से निकल गई. वह अमिलिया थाना क्षेत्र से 25 किलोमीटर पैदल चलकर सोनपुल पहुंची और नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे छलांग लगाते देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई. लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई है.

सीधी: बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम रामडीह में रविवार दोपहर ग्रामीणों को रेत में दबा एक व्यक्ति का शव दिखाई दी. लोगों ने इसकी सूचना तुरंत बहरी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया. शव की पहचान ग्राम रामडीह निवासी रामबिलास कोल के रूप में हुई, जो पिछले 2 दिनों से लापता था.

लापता रामबिलास का रेत में दबा मिला शव (ETV Bharat)

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

बताया जा रहा है कि शव उसके घर से करीब 8 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे रेत में दबा हुआ मिला. थाना प्रभारी राजेश पांडे ने बताया कि "शव मिलने की सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. यह मामला दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा."

65 साल की बुजुर्ग ने सोन नदी में लगाई छलांग

एक दूसरी घटना अमिलिया थाना क्षेत्र की है, जिसमें रविवार सुबह एक बुजुर्ग महिला नवीन जोगदह ने पुल से सोन नदी में छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि ग्राम बल्हाया निवासी 65 वर्षीय छोटी साकेत पति धनपति साकेत अपने घर से करीब 25 किलोमीटर पैदल चलकर सोनपुल तक पहुंची. जिसके बाद पुल से सोन नदी में छलांग लगा दी.

छलांग लगाते ग्रामीणों ने देखा तो बचाई जान

घटना लगभग सुबह 11 बजे की है, जब स्थानीय ग्रामीणों ने महिला को पुल से छलांग लगाते देखा. ग्रामीणों ने तुरंत ही अमिलिया थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राकेश बैस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू में अंतरैला निवासी रामनरेश केवट का विशेष योगदान रहा, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में उतरकर महिला को बाहर निकाला. मौके पर मौजूद ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से महिला की जान बच गई.

गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती

घटना में महिला का हाथ और पैर टूट गया, जिसके बाद उसे तुरंत अमिलिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, चोटें गंभीर होने के कारण महिला को जिला अस्पताल रेफर किया है. महिला के पति धनपति साकेत ने बताया कि "घर में किसी बड़े विवाद की बात नहीं थी. केवल बहू से खाना बनाने को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी." जानकारी के अनुसार सुबह 5 बजे से ही महिला लापता थी. परिजनों ने सोचा कि वह आसपास ही कहीं होंगी. बाद में सूचना मिली कि उन्होंने नदी में छलांग लगा दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. महिला मानसिक रूप से आघात में है और कुछ बोल नहीं पा रही है. थाना प्रभारी राकेश बैस ने कहा कि "सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी. ग्रामीणों के सहयोग से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया. जांच जारी है, कारणों का पता जल्द लगाया जाएगा."